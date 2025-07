Igralka serije V osrčju planin med snemanjem z družino živela v avtodomu

Serijo V osrčju planin lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 18. uri na POP TV.

Judith Hoersch je v peti sezoni serije V osrčju planin morala stopiti v velike čevlje svoje predhodnice Patricie Aulitzky in se preleviti v priljubljeno porodno babico Leno Lorenz . Med snemanjem serije se je s svojo družino najprej selila gor in dol med Berlinom ter Bavarsko, potem pa so se za šest mesecev dokončno preselili na lokacijo, bližje snemanju serije.

Kot je povedala v enem od intervjujev, je bil teden selitve zanjo prava grozljivka. "Morala sem spakirati praktično vse, ne le nekaj kovčkov," je povedala in dodala, da je bil to izziv, ki ga ne bo kmalu pozabila.

Sprva je družina živela v avtodomu, kasneje pa so si našli pravo stanovanje. Pravi pa, da so se na 'dom na kolesih' tako navezali, da so ga obdržali.

Njeno življenje in življenje njene družine se je tako zelo spremenilo. Urbano okolje so zamenjali za mirno bavarsko pokrajino. "Ti dve diametralno nasprotni življenji sta veliko darilo. Ko sem živela na Bavarskem, sem se vsakič znova opomnila, da se moram naužiti okolice in narave, saj je to nekaj, kar je zame le začasno. No, hkrati pa sem se veselila tudi povratka v moj mali, malce umazani Berlin."

Igralka se je pred kamere vrnila le deset mescev po rojstvu hčerke, kar je bil, kot je povedala, svojevrsten izziv: "To je res težko – žongliranje med tem, da bo z otrokom vse v redu in nemotenim snemanjem, je bilo naporno. A mi ni žal, da sem se tako odločila."