Igralka serije V osrčju planin o kritikah gledalcev: Ljudje so me sovražili

Serijo V osrčju planin lahko spremljate na POP TV od ponedeljka do petka ob 18. uri.

Ko je Judith Hoersch leta 2018 prevzela vlogo Lene v seriji V osrčju planin, se je namreč soočila z burnimi odzivi gledalcev. "Ljudje so me sovražili, ko sem prišla v svet serije V osrčju planin," je povedala. Mnogi oboževalci se s spremembo glavne igralke niso mogli sprijazniti, kar se je močno poznalo tudi na spletnih forumih in družbenih omrežjih.