Igralka Tara Reed o soigralcih iz Ameriške pite: Nihče se ni zapletel z nikomer

Sedaj 46-letna igralka Tara Reed se za izstrel med zvezdnice Hollywooda prav gotovo lahko zahvali prav filmom Ameriška pita . Ko je zaigrala v prvem delu, je bila stara 23 let, sedaj že uveljavljena igralka pa je razkrila, da so vsi igralci med snemanjem filma ostali striktno profesionalni, saj se ni nihče zapletel z nikomer.

"Nihče izmed nas se ni zapletel z nikomer. To lahko potrdim," je razkrila igralka, ki je dodala, da je bil eden od razlogov za to tudi ta, da so bili vsi še zelo mladi. "Za mnoge je bila to prva filmska vloga in bili smo bolj kot družina ali bratje in sestre. Nihče ne bo hodil s svojim bratom. Med nami je vladalo spoštovanje in nihče se ni zapletal z nikomer," je potrdila Tara.

Dodala je, da je bila takrat sama v razmerju, prav tako so bili v zvezah tudi drugi člani igralske zasedbe. "Ko snemaš film, so v ospredju druge stvari. Želiš si posneti dober film skupaj z ekipo in obdržati medsebojno kemijo," je še povedala.