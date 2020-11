Tilda Swinton praznuje: 60 let igralke izjemnih talentov

Drzna in eklektična umetnica praznuje 60. rojstni dan. Swintonova je sodelovala pri kar devetdesetih filmskih projektih, tako neodvisnih kot hollywoodskih. Med drugim je bila čarovnica v filmih o Narniji in obupana mati v 'Pogovoriti se morava o Kevinu'. Dobitnica številnih filmskih nagrad pa sebe ne dojema kot igralko. Pravi, da je performerka.

IgralkaTilda Swinton se je rodila 5. novembra 1960 v Londonu kot Katherine Matilda Swinton. Pogosto poudarja, da je izredno ponosna na svoje škotske korenine in zato zase pravi, da je Škotinja. Bila je sošolka princeseDiane, diplomirala pa je na univerzi v Cambridgu. Kot igralka je debitirala v filmuCarravagioDereka Jarmana leta 1986, z režiserjem pa je sodelovala še v sedmih drugih filmih, med njimi v The Last of England, Vrt, Edvard IIinWittgenstein.

icon-expand Tilda kot obupana mama Eva v filmu 'Pogovoriti se morava o Kevinu.'' FOTO: Profimedia

Med najbolj odmevnimi vlogami Swintonove so Orlandov istoimenski filmski adaptaciji romana Virginie Woolfterrežiji Sally Potter, odlično je upodobila belo čarovnico v filmih Zgodbe iz Narnije, blestela pa je tudi kot obupana mati mladoletnega množičnega morilca v Pogovoriti se morava o Kevinu v režiji Lynne Ramsay. Sodelovala je v 90 filmskih projektih, med drugim s slovitimi režiserji, kot so David Fincher, brata Coen, Wes Anderson, Bong Joon-ho, Terry Gilliam in Pedro Almodovar.

Za vlogo neizprosne odvetnice v filmuMichael Claytoniz leta 2007, ki ga je režiral Tony Gilroy, je prejela oskarja in nagrado bafta za najboljšo stransko vlogo. V začetku letošnjega leta je prejela nagrado BFI fellowship, eno najvišjih britanskih priznanj na področju filma, ki ga Britanski filmski institut (BFI) podeljuje za izjemne dosežke na filmu in televiziji, nedavno pa je na filmskem festivalu v Benetkah prejela tudi nagrado za življenjsko delo. "Tilda Swinton je nedvomno znana kot ena najizvirnejših in mogočnih igralk, ki so se dokazale konec prejšnjega stoletja," je o igralki, ki je z zadnjo nagrado dopolnila zbirko kakšnih 40 filmskih priznanj, dejal umetniški direktor beneškega festivala Alberto Barbera.

icon-expand Vloga odvetnice v Michaelu Claytonu ji je prinesla prestižnega oskarja. FOTO: Profimedia

Pred dobrim desetletjem je sicer razkrila, da nase ne gleda kot na igralko."Bolje se počutim, če si rečem, da nisem igralka. Ne čutim prav nobene potrebe, da bi se spreminjala v nekoga drugega,"je povedala v intervjuju za žensko revijo Elle in dodala: "Zelo dobro se zavedam, da obstajajo pravi igralci, ki tudi v resničnem življenju živijo kot igralci. Jaz nisem med njimi. Jaz sem performerka."

icon-expand Po Narniji je kot bela čarovnica sejala mraz, led, strah in trepet. FOTO: Profimedia

Leta 2013 je prespala v stekleni vitrini v newyorškem Muzeju moderne umetnosti. To, da se je pojavila v muzeju, je bilo del njene instalacije z naslovom The Maybe, ki jo je prvič izvedla leta 1995. Njen prihod ni presenetil le občinstva, ampak o njenem nastopu niso bili vnaprej obveščeni niti v muzeju. Obiskovalci so jo opazili oblečeno v kavbojke in modro bluzo, ko je ležala v stekleni vitrini na beli žimnici. Istega leta je v videospotu za pesem The Stars (Are Out Tonight) izmenjala poljub z britanskim glasbenikomDavidom Bowiejem. V spotu sta zaigrala umirjen par, ki mu življenje uniči prihod slavnega para.

icon-expand Swintonova je mati dveh otrok. Honor (na fotografiji) in Xavier sta se ji rodila v zvezi z Johnom Byrnom. Sedaj je srečna z nemškim vizualnim umetnikom Sandrom Koppom, s katerim živi na Škotskem. FOTO: Profimedia

Igralka ima zelo preprost življenjski moto. Nekoč je dejala, da se je odločila, da bo njeno vodilo biti srečna: "Ni vedno lahko. Vendar je sreča vedno dostopna."