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Igralka, ustvarjena s pomočjo UI, bo dobila svoj film

Los Angeles, 08. 07. 2026 09.02 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
E.M. STA
Tilly Norwood, ustvarjena s pomočjo UI, bo dobila svoj film

Stvaritev umetne inteligence, igralka Tilly Norwood, ki je v Hollywoodu že sprožila razpravo o prihodnosti igralcev, bo dobila svojo prelomno vlogo. Kot so sporočili njeni ustvarjalci, studio Particle 6, bodo zanjo ustvarili celovečerni film, v katerem bo odigrala glavno vlogo. Film bo ustvarjen z uporabo umetne inteligence. Pri filmu bodo sodelovali tudi resnični ljudje – scenaristi, tehnični strokovnjaki in igralci.

Naslov filma Misaligned se nanaša na prizadevanja za uskladitev umetne inteligence s človeškimi vrednotami in cilji. "Umetna inteligenca lahko podpre ustvarjanje vrhunskih filmov, vendar le ob znatnem vložku človeškega ustvarjalnega znanja, spretnosti, presoje in časa. Pri tem ne gre za omejitev tehnologije, ampak je to bistvo," je povedala izvršna direktorica in ustanoviteljica podjetja Particle 6 Eline van der Velden.

Tilly Norwood, ustvarjena s pomočjo UI, bo dobila svoj film
Tilly Norwood, ustvarjena s pomočjo UI, bo dobila svoj film
FOTO: Profimedia

Kot je dodala, bodo v naslednjem desetletju uspeli tisti filmski ustvarjalci, ki bodo v ta nova orodja vnesli desetletja izkušenj pri pripovedovanju zgodb. Film Misaligned je po njenih besedah primer, kako to storiti pri celovečernem filmu.

Kot so za AFP še povedali pri Particle 6, je sicer ta hip še prezgodaj govoriti o distribuciji filma – v kinematografih ali prek spletnega predvajanja – ali o datumu izida. Hollywoodski sindikati in vodilni igralci, med njimi Scarlett Johansson in Cate Blanchett, so že pozvali k omejitvi uporabe umetne inteligence in njenih generativnih orodij pri avtorsko zaščitenih umetniških delih brez izrecnega dovoljenja.

Tilly Norwood umetna inteligenca film hollywood

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KOMENTARJI3

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Mladi? Plasto
08. 07. 2026 10.59
risanke za odrasle .... bolno
Odgovori
0 0
najseve
08. 07. 2026 10.39
Simone je odličen satirični znanstvenofantastični film iz leta 2002 (Al Pacino v glavni vlogi), ki je napovedal točno to....kam plove človeštvo?
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
08. 07. 2026 10.18
Ona najbrž ne bo bo vlożila odškodninske tožbe zaradi posilstva pred 20imj leti?
Odgovori
+3
3 0
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