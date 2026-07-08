Igralka, ustvarjena s pomočjo UI, bo dobila svoj film

Naslov filma Misaligned se nanaša na prizadevanja za uskladitev umetne inteligence s človeškimi vrednotami in cilji. "Umetna inteligenca lahko podpre ustvarjanje vrhunskih filmov, vendar le ob znatnem vložku človeškega ustvarjalnega znanja, spretnosti, presoje in časa. Pri tem ne gre za omejitev tehnologije, ampak je to bistvo," je povedala izvršna direktorica in ustanoviteljica podjetja Particle 6 Eline van der Velden .

Kot je dodala, bodo v naslednjem desetletju uspeli tisti filmski ustvarjalci, ki bodo v ta nova orodja vnesli desetletja izkušenj pri pripovedovanju zgodb. Film Misaligned je po njenih besedah primer, kako to storiti pri celovečernem filmu.

Kot so za AFP še povedali pri Particle 6, je sicer ta hip še prezgodaj govoriti o distribuciji filma – v kinematografih ali prek spletnega predvajanja – ali o datumu izida. Hollywoodski sindikati in vodilni igralci, med njimi Scarlett Johansson in Cate Blanchett, so že pozvali k omejitvi uporabe umetne inteligence in njenih generativnih orodij pri avtorsko zaščitenih umetniških delih brez izrecnega dovoljenja.