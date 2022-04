Igralko Betty Gilpin po snemanju pozabili v vreči za trupla

35-letna igralka je v seriji Zakon in red zaigrala trikrat, vsakič pa je morala zaigrati tudi truplo. "To je bila moja prva služba in spomnim se, da so zaprli vrečo, kamor po umoru pospravijo truplo. Soigralec Vincent D'Ononfrio je posnel še svoj prizor, ko se je sklanjal nad vrečo, v kateri sem bila, jaz pa sem samo tičala v njej. Slišala sem, da so zakričali, da je konec snemanja in je čas za kosilo. Dodali so, da je bil dober dan," se je spominjala v oddaji Jimmyja Fallona .

Betty Gilpin je pred kratkim razkrila, da so jo nekoč po nesreči pozabili zaprto v vreči za trupla, ko je sodelovala pri snemanju serije Zakon in red . Nenavadnega pripetljaja seveda ne bo nikoli pozabila, v spomin pa se ji je vtisnil tudi zato, ker se je zgodil med njeno prvo službo.

"Zaslišala sem stopinje, ki so se oddaljevale, vrata kombija pa so se zaprla. Minilo je nekaj sekund, nato pa sem zaslišala neko asistentko produkcije, ki je vzkliknila: "O moj bog!" in pritekla nazaj, odpela zadrgo, sonce pa je posijalo na moj obraz," je opisala nadaljnje dogajanje. Priznala je, da se ni nikoli pritožila nad napako, saj ni želela izpasti težavna in se pošalila: "Želela sem še kdaj delati."

Igralka je med leti 2005-2010 v treh ločenih epizodah zaigrala v seriji Zakon in red, trenutno pa je najbolj znana po vlogi Debbie Eagan v seriji Glow, ki so jo leta 2020 po treh sezonah prenehali snemati. Kot je povedala za revijo Variety, je to bila najboljša vloga v njenem življenju.

"Naša služba je nenavadna mešanica izpolnitve otroških sanj in sob, polnih zaspanih ljudi, ki so pripravljeni žrtvovati svoje dostojanstvo za to, da nekdo v njih meče paradižnike, samo da bodo lahko plačali najemnino. To je bila ena tistih redkih priložnosti, ko smo lahko ustvarjali sanje za ljudi, ki so budni. Nič ni bilo izgubljenega med elektronsko pošto ali v sobi za avdicije. Vse je bilo posneto in prikazano v tridesetih epizodah," je povedala in dodala: "Kot kažejo številke, pa je je bila serija očitno všeč le moškim v kimonih in ženskam z neurejeno pričesko. Kar se mene tiče, so to ljudje, ki so pomemben del umetnosti in tisti, zaradi katerih se zjutraj splača vstati iz postelje."