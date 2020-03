Igralski dvojec po 35 letih skočil 'nazaj v prihodnost'

Po skoraj 35 letih sta "nazaj v prihodnost" skočila junaka istoimenskega filma Marty McFly in Emmett "Doc" Brown. Igralski duo Michael J. Fox in Christopher Lloyd sta namreč z objavo skupnih fotografij razveselila navdušence tega znanstvenofantastičnega filma.

Pod obema fotografijama so se vsuli komentarji sledilcev, v katerih ni manjkalo referenc na film. Nedko je zapisal: "Doc, leto 2020 je že, pa še vedno ne moremo kupiti plutonija v trgovini." Spet drugi pa je dejal: "Ta fotografija mi je polepšala dan. Hvala vama gospoda."

Igralca sta ostala dobra prijatelja tudi več desetletij po snemanju filmske trilogije, v kateri sta s futurističnim avtomobilom potovala v preteklost in prihodnost.

Tokrat sta se zbrala na dogodku, kjer so zbirali denar za Foxovo organizacijo, ki je posvečena iskanju zdravila za Parkinsonovo bolezen. Foxu so to diagozo postavili pri 29 letih leta 1991. Prvič je o tem javno spregovoril sedem let pozneje, ko je ustanovil fundacijo, ki je zdaj največja neprofitna fundacija na svetu, ki podpira raziskave in razvoj zdravil za Parkinsonovo bolezen.