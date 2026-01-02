Ikonična vloga, ki je Tom Hanks sploh ni želel igrati

Dvakratni oskarjevec je zaradi svojega imena, ki si ga je ustvaril, zato bolj previden pri izbiri vlog. Ko so mu ponudili, da bi zaigral priljubljenega ameriškega voditelja Freda Rogersa , se je - tudi zaradi Rogersovega ugleda - zdelo, da gre za ponudbo, ki je Hanks ne more zavrniti.

Tom Hanks že desetletja velja za enega najbolj cenjenih hollywoodskih igralcev. Skozi leta si je zgradil bogato kariero, zaradi katere lahko izbira, v katerih filmih bo zaigral in v katerih ne.

A kljub temu se je zgodilo, kar ni pričakoval nihče. Glavno vlogo v filmu Čudovit dan v soseki (A Beautiful Day in the Neighborhood) je namreč kar trikrat zavrnil. A režiserka Marielle Heller si je zadala, da bo znameniti rdeči pulover oblekel nihče drug kot Hanks.

Po iskrenem pogovoru je dvakratni oskarjevec naposled le sprejel ponudbo. "Vsi so me gledali, kot da sem pravkar upodobila čudež. Niso mogli verjeti, da mi je uspelo. Rekla sem si, da nikoli več ne bom tako 'kul'," je Heller dejala za portal Backstage.

Hanksu se je odločitev bogato obrestovala. Za upodobitev Rogersa je bil namreč nagrajen z nominacijo za oskarja za stransko vlogo v moški kategoriji.