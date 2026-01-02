Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Ikonična vloga, ki je Tom Hanks sploh ni želel igrati

Los Angeles, 02. 01. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R. M.
Tom Hanks

Kako prepričati igralca največjega kova, naj zaigra v tvojem filmu, čeprav je ponudbo večkrat zavrnil. O tem ve veliko povedati režiserka Marielle Heller, ki si je zadala, da bo v enem od njenih filmov zaigral Tom Hanks. "Ko sem ga prepričala, so me vsi gledali, kot da sem pravkar upodobila čudež," je povedala.

Tom Hanks že desetletja velja za enega najbolj cenjenih hollywoodskih igralcev. Skozi leta si je zgradil bogato kariero, zaradi katere lahko izbira, v katerih filmih bo zaigral in v katerih ne.

Dvakratni oskarjevec je zaradi svojega imena, ki si ga je ustvaril, zato bolj previden pri izbiri vlog. Ko so mu ponudili, da bi zaigral priljubljenega ameriškega voditelja Freda Rogersa, se je - tudi zaradi Rogersovega ugleda - zdelo, da gre za ponudbo, ki je Hanks ne more zavrniti.

Tom Hanks v filmu Čudovit dan v soseski.
Tom Hanks v filmu Čudovit dan v soseski.
FOTO: Profimedia

A kljub temu se je zgodilo, kar ni pričakoval nihče. Glavno vlogo v filmu Čudovit dan v soseki (A Beautiful Day in the Neighborhood) je namreč kar trikrat zavrnil. A režiserka Marielle Heller si je zadala, da bo znameniti rdeči pulover oblekel nihče drug kot Hanks.

Po iskrenem pogovoru je dvakratni oskarjevec naposled le sprejel ponudbo. "Vsi so me gledali, kot da sem pravkar upodobila čudež. Niso mogli verjeti, da mi je uspelo. Rekla sem si, da nikoli več ne bom tako 'kul'," je Heller dejala za portal Backstage.

Hanksu se je odločitev bogato obrestovala. Za upodobitev Rogersa je bil namreč nagrajen z nominacijo za oskarja za stransko vlogo v moški kategoriji.

tom hanks fred rogers film

Na VOYO nova dramatična turška poslastica

SORODNI ČLANKI

Vloga, ki jo Tom Hanks še vedno obžaluje: To je eden najslabših filmov

Po odpovedi odlikovanja Donald Trump nad Toma Hanksa: Pomembna poteza

Tom Hanks prvič o hčerinih trditvah o zlorabah: Bila je zelo odprta o vsem

Tom Hanks in Rita Wilson s fotografijama obeležila 37. obletnico poroke

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Goran Višnjić: Otrokom tega na Hrvaškem ne želim
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kaj storiti, če ima en partner v razmerju občutno večjo plačo kot drugi?
Kaj storiti, če ima en partner v razmerju občutno večjo plačo kot drugi?
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
zadovoljna
Portal
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
vizita
Portal
Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
cekin
Portal
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
moskisvet
Portal
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
dominvrt
Portal
Kako po praznikih odstraniti madeže s preprog in oblazinjenega pohištva?
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Tako lepe živali zagotovo še niste videli
Tako lepe živali zagotovo še niste videli
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
okusno
Portal
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
voyo
Portal
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425