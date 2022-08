Ikonične vloge, ki bi jih skoraj dobili drugi igralci

Al Pacino kot Han Solo, John Travolta kot Forrest Gump, Leonardo DiCaprio ter Brad Pitt pa v filmu Gora Brokeback? Vse to bi se skoraj uresničilo in vloge, ki jih poznamo, bi lahko bile popolnoma drugačne.

icon-expand George Clooney FOTO: Profimedia

Si predstavljate Beležnico z Georgeem Clooneyem namesto Ryana Goslinga? Med promocijo filma The Midnight Sky se je 59-letni igralec spominjal, kako bi se skupaj s Paulom Newmanom skoraj pojavila v filmu, napisanem po knjigi Nicholasa Sparksa. "Skupaj bi posnela Beležnico," se je spominjal Clooney. "Jaz bi igral mlado verzijo njega, kar je bilo smešno. Spoznala sva se in rekla: 'To je to. Super bo.'" Kasneje je Clooney sicer priznal, da ni bil prepričan, ali lahko upodobi mlajšo verzijo Newmana: "Spet sva se srečala in sem priznal, da ga ne morem igrati, ker mu nisem nič podoben. Bilo je noro. To sva želela storiti samo zato, da bi delala skupaj, a se je izkazalo, da ni pravi projekt za naju."

icon-expand Claire Danes FOTO: Profimedia

V intervjuju je igralka Claire Danes priznala, da se je skoraj ponovno pojavila ob Leonardu DiCapriu po njunem skupnem filmu Romeo + Julija - tokrat v filmu Titanik. Povedala je, da je bila prva kandidatka za vlogo Rose: "A iskreno sem tik pred tem že bila v romantičnem filmu z Leonardom in tega nisem imela v sebi." Čeprav je Leonardo sprejel vlogo, Danesova pravi, da na to ni bila pripravljena. "Spominjam se, ko je izšel film in je šel on kar v drugo atmosfero," je povedala. "Šla sem na premiero filma Človek z železno masko in celoten prostor se je osredotočil nanj. Vsi so se obrnili k njemu. Bilo je malce grozljivo. Tega nisem mogla storiti. Nisem želela." A Danesova pravi, da ničesar ne obžaluje.

icon-expand Gwyneth Paltrow FOTO: Profimedia

Tudi Gwyneth Paltrow bi skoraj dobila vlogo, s katero je kasneje zaslovela Kate Winslet. "Vem, da kroži zgodba, da sem vlogo zavrnila," je povedala Paltrowova. "Mislim, da sem se res borila zanjo - bila sem v finalnem izboru. Spominjam se svojih odločitev in si včasih rečem: 'Zakaj sem temu rekla da? In temu ne?' A pogledam celotno sliko in vidim nauk vesolja." Paltrowova je morda izgubila vlogo v Titaniku zaradi Winsletove, a je dobila vlogo Viole de Lesseps v filmu Zaljubljeni Shakespeare, ki je bila sprva namenjena Britanki, a jo je ta zavrnila. Kasneje je zaradi te vloge dobila oskarja za najboljšo igralko.

icon-expand Emilia Clarke FOTO: Profimedia

Po snemanju kar veliko golih scen v zgodnjih epizodah serije Igra prestolov kot Daenerys Targaryen se je Emilia Clarke naveličala vprašanj o tem in kasneje tudi zavrnila vlogo v filmu Petdeset odtenkov sive. Med intervjujem je izdala, da ji je bila ponujena vloga Anastasie Steele v erotičnem trilerju, a ga je zavrnila prav zaradi golote. "No, Sam Taylor-Johnson je čarodejka. Rada jo imam in njena vizija je čudovita. A že dolgo časa nazaj sem bila gola pred kamero in še danes je to edino, o čemer me sprašujejo, ker sem ženska," je povedala. "Nadležno je in tega imam dovolj, ker sem to počela za lik, ne za to, da bo nekdo videl moje prsi."

icon-expand Justin Timberlake FOTO: Profimedia

Elton John in vsi, ki so videli film Rocketman, se strinjajo, da je bil Taron Egerton v vlogi Eltona popolna izbira, a pevec je imel v mislih še nekatere druge igralce - med njimi tudi Justina Timberlakea. Pevca je prvič opazil Eltonov mož in producent David Furnish, ko ga je videl posnemati v pesmi This Train Don't Stop There Anymore leta 2001. "Nikoli nismo zares stopili do Justina, ker nikoli ni bil pravi čas za to." je Furnish pojasnil. "A v videu je resnično vrhunski. Na obrazu ima umetni nos in tudi njegovo igranje je zanimivo."

icon-expand Al Pacino FOTO: Profimedia

Za vlogo Hana Sola v filmu Vojne zvezd se je potegovalo več velikih imen - med njimi tudi Al Pacino. Vlogo je zavrnil, ker je menil, da je preveč nenavadna. "Nisem razumel scenarija," je pojasnil. Za vlogo so se potegovali tudi Jack Nicholson, Chevy Chase ter Bill Murray, dokler je ni na koncu dobil Harrison Ford.

icon-expand Brad Pitt in Leonardo DiCaprio FOTO: Profimedia