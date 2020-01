Pred petindvajsetimi leti sta nas navduševala s humorjem, glasbo in akcijo, zdaj pa sta na velikih platnih ponovno navdušila. Will Smith in Martin Lawrence sta se namreč vrnila nekolika starejša, ampak nič manj zabavna in neizprosna. Tretji del filma Podli fantje je nasmejal tudi slovensko občinstvo.