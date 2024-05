Ikonično hišo iz filma Sam doma prodajajo za več kot pet milijonov evrov

Ljubitelji ikoničnega filma Sam doma so prišli na svoj račun – sedaj si lahko prenovljeno notranjost prostorne hiše, v kateri so leta 1990 posneli filmsko uspešnico, podrobno ogledajo. Pred leti je zvezdnik Macaulay Culkin stopil v čevlje osemletnega Kevina McCallisterja , ki ga starša med prazniki pozabita doma in poskrbel, da zaradi neštetih ponovitev vsi dobro poznamo notranjost hiše s petimi spalnicami in šestimi kopalnicami.

Kathryn Moor in Dawn McKenna, lastnika posesti Winnetka v Illinoisu, sta se sedaj odločila, da jo prodata – cena pa skoraj pet milijonov in pol. Prepričana sta namreč, da je nepremičnina – ki ima tudi popolnoma opremljeno telovadnico, sodoben kino, pokrito športno igrišče in ogrevano garažo za tri avtomobile – redka legenda, ki v vseh pogledih upravičuje medijski pomp.

Ta dom ima praktično vse. Je ikoničen, poln sodobnega udobja in se nahaja v eni izmed najboljših sosesk v državi, sta pojasnila imetnika. Prizorišče za snemanje legendarnega filma je bilo zgrajeno leta 1921, po tem pa so ga večkrat prenovili. Tudi staro podstrešje, kjer Kevin iz filma prespi in se zbudi v jutro, ko ostane sam. Ta čarobna družinska hiša resnično presega svoj arhitekturni pedigre, hkrati pa je odlična priložnost, da si prilastite delček kinematografske zgodovine. Lahko si ustvarite trajne spomine znotraj njenih ikoničnih zidov, sta odgovorila Kathryn in Dawn.

Pred tem sta imela nostalgično nepremičnino v lasti Tim in Trisha Johnson, ki sta jo leta 2012 kupila za milijon in pol evrov. Ko je Trisha govorila o nekaterih svojih najljubših spominih, je povedala: "Včasih smo slišali Kevina zakričati. Predvsem pa je bilo zelo zabavno spremljati navdušenje mojih prijateljev, ko so videli hišo in stopili vanjo."