Imamo novega James Bonda? Ponudba je na mizi, igralec tehta

Identiteta naslednjega – sedmega igralca, ki bo stopil v legendarne čevlje tajnega agenta James Bonda, je vedno strogo varovana skrivnost do samega konca in uradnega razkritja. A kot kaže, tokrat vse sledi kažejo na britanskega igralca Aarona Taylorja-Johnsona, ki naj bi imel ponudbo že na mizi, vprašanje naj bi bilo le še: ali jo bo sprejel in postal novi James Bond.

Vse odkar se je britanski igralec Daniel Craig po 16. letih s filmom Ni čas za smrt poslovil kot James Bond, se veliko govori in ugiba, kdo bo prevzel krmilo in si obul čevlje slavnega tajnega agenta 007 – včasih krvave, drugič zloščene, a prav vedno nadvse pogumne. Naslednji film bodo pričeli snemati letos, saj so lansko leto snemanje zaradi stavke v Hollywoodu prestavili. Poznavalci so povedali, da se trenutno pripravlja scenarij, produkcija pa naj bi potekala v Buckinghamshiru. Manjka tako le še nov obraz James Bonda, kdo bo? Po poročanju tujih medijev je velika verjetnost, da bosta orožje in martini padla v roke britanskega igralca Aarona Taylorja-Johnsona, ki ga poznamo po vlogah iz filmov Nocturnal Animals, Kick-Ass, Nowhere Boy in Avengers: Age of Ultron.

Aaron Taylor Johnson

Neimenovani vir je razkril: "Aaron ima zagotovljeno službo, če jo želi sprejeti. Uradna ponudba je namreč na mizi, čakajo le še njegov odgovor" . Ta naj bi bil po vsej verjetnosti pritrdilen: "Aaron bo podpisal pogodbo v prihodnjih dneh in priprave na veliko objavo in razglasitev se bodo lahko pričele," pa je povedal nekdo iz Aaronove bližine. 33-letni Britanec se je za naziv James Bonda potegoval s številnimi uspešnimi igralci, med drugim z oskarjevcem Cillianom Murphyjem, Idrisom Elbo, Henryjem Cavillom in Jamesom Nortonom. Nedavna anketa je pokazala, da je favorit javnosti za to vlogo še vedno igralec Idris Elba, ki pa naj bi bil pri svojih 51. letih prestar in se je zato iz tekme že pred časom izključil. Prav tako so ga od vloge odvrnili negativni komentarji, ki jih je bil deležen na račun rase. Odločil se je, da se bo raje osredotočil na vlogo, ki jo ima v kriminalni drami Luther.

Aaron in Sam Taylor-Johnson