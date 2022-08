Indijanska igralka Sacheen Littlefeather dočakala opravičilo ameriške filmske akademije

V pismu, ki ga je junija poslal takratni predsednik akademije David Rubin , je ameriška Akademija filmskih umetnosti in znanosti po poročanju francoske tiskovne agencije AFP med drugim zapisala, da je bil odziv, ki ga je bila indijanska igralka Sacheen Littlefeather tedaj deležna zaradi prebrane izjave, neupravičen in krivičen.

"Čustveno breme, ki ste ga preživeli, in posledice na vašo kariero v naši industriji so nepopravljivi. Za pogum, ki ste ga pokazali, predolgo niste dobili priznanja. Za to se vam iskreno opravičujemo in vas iskreno občudujemo," je še zapisano v pismu, ki so ga objavili v ponedeljek pred napovedjo, da bo imela igralka prihodnji mesec govor v filmskem muzeju v Los Angelesu.

Muzej, ki so ga odprli lani septembra, se je zavezal, da se bo soočil s "problematično zgodovino" oskarjev, vključno z rasizmom. Ena od razstav tako že obravnava prav primer Sacheen Littlefeather, ki je kot 26-letna igralka leta 1973 v imenu Marlona Branda spregovorila na podelitvi oskarjev.