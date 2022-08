Ines povsem zadovoljna, dosegla je svoje

Romantična potovanja so se zaključila in po daljšem premoru so se junaki Ljubezni na vasi in njihove izbranke srečali na zaključni zabavi. Največ pozornosti sta pritegnila zaročenca Tomislav in Stela, Ines pa je naravnost povedala, da ji je šlo samo za zmago.

Ruža je znova pričakovala stilsko preobrazbo in bila tudi tokrat razočarana. Za Milana je pripravila nekaj predlogov, da bi bil lepši in bolj moderen, a mu le-ti niso bili všeč. Izbranka je še povedala, da sta s kmetom samo prijatelja in da je dala vse od sebe, da bi prebudila njegovo moškost, a ji ni uspelo.

icon-expand Voditeljica Anita, ko je zagledala zaročni prstan. FOTO: POP TV

Stela je zaupala, da se s Tomislavom srečujeta in pogovarjata: "Kot običajen zaročeni par, ki načrtuje skupno prihodnost." Kmet je strašno pogrešal njen vonj, bližino in dotike, in ko sta se srečala, je kar ni hotel spustiti iz objema. Stela pa je razkrila, da so bili njeni najbližji pretreseni, ko so izvedeli za zaroko, a so se s tem sprijaznili.

Ines je povedala, da sta s Krunoslavom na razdalji, kar je bil njegov predlog. On pa je zatrjeval, da jima gre dobro in da je z Ines zadovoljen. Izbranka je voditeljici Aniti zaupala, da je bila tudi sama presenečena, ker je na romantično potovanje povabil njo, a je bila zadovoljna, ker je dosegla svoje: "Končno sem v finalu oddaje."

icon-expand Ines je v šesto uspelo. FOTO: POP TV

Branko in Ljubica sta povedala, da med njima ni čustev. Ko je voditeljica omenila, da je morda Ljubičin bodoči mož, se je kmet malce hudoval, češ da se nista niti dobro objela in poljubila, poroka je zatorej še zelo daleč, če ne celo predaleč. Ivo je voditeljici Aniti zaupal, da je Kato zaprosil za roko: "Ampak ni privolila, kar me zelo boli." Kata je pojasnila, da zaradi ene iskrice ne more narediti tako pomembnega koraka. Zdelo se ji je tudi, da gre Ivu malo za šov in da bi bil v resnici šokiran, če bi privolila. Kmet je povedal, da še ni obupal, a ko jo je kasneje želel objeti okoli ramen, je njegovo roko vztrajno odmikala.

icon-expand Damir in Josephina med nastopom. FOTO: POP TV