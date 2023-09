Informativna jesen na Pro Plusu: 70 minut več vsebin na teden

Na POP TV boste lahko že ob 16.00 gledali prva poročila naše televizije, in sicer 24UR Novice, ki jih bodo izmenično vodili osrednji voditelji. Danes vas bo Petra Kerčmar popeljala skozi prve dogodke doma in po svetu, v strnjenem pregledu boste izvedeli vse pomembne in aktualne novice. Prav tako pa ob 17.30 ostaja 24UR Popoldne in najbolj gledana poročila v državi 24UR ob 19.00 ter 24UR Zvečer ob 22.15.

"Gledalcem bomo tako tedensko ponudili 70 minut informativnih vsebin več. S spremembo programske sheme bomo tako omogočili kar dve uri in pol kakovostnih poročil v kosu; naprej s popoldanskimi poročili na POP TV, s Svetom na Kanalu A in nato z osrednjo oddajo 24UR. Prav tako verjamemo, da bomo z obogatenim Svetom zadovoljili tudi najbolj zahtevno občinstvo," je povedal Damjan Košec, vodja informativnega uredništva.