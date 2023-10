Iranskega režiserja Dariuša Mehrjuija in ženo našli mrtva

Kot so sporočile pravosodne oblasti, je Dariuš Mehrjui okoli 21. ure po lokalnem času svoji hčerki Moni poslal sporočilo, v katerem jo je povabil na večerjo na svoj dom v Karaju, zahodno od Teherana. Ko je uro in pol pozneje prišla na kraj dogodka, je našla trupli svojih staršev s smrtonosnimi ranami na vratu.

Pozneje je policija sporočila, da na kraju kaznivega dejanja ni videti znakov nasilnega vstopa ter da vrata režiserjevega doma niso bila poškodovana. So pa bile najdene sledi, za katere menijo, da so povezane z morilcem. Po poročanju iranske tiskovne agencije Isna, ki se sklicuje na policijo, so identificirali štiri osumljence, povezane s primerom, dva od njih so aretirali. Vahide Mohamadifar, scenaristka in kostumografinja, naj bi pred kratkim tudi prijavila, da so ji grozili in da so vlomili v hišo.

Mehrjui se je rodil 8. decembra 1939 v Teheranu. V mladosti je študiral v ZDA in pozneje pet let živel v Franciji. Doma in po svetu je zaslovel s filmom The Cow (Krava) iz leta 1969, ki pripoveduje o obsedenosti vaščana z naslovno živaljo. Med njegovimi najbolj znanimi filmi so še Hamoun, The Pear Tree in Leila.

V intervjujih za iranske medije je Mehrjui v preteklosti povedal, da sta nanj močno vplivala švedski režiser Ingmar Bergman in italijanski režiser Michelangelo Antonioni. "Ne snemam neposredno političnih filmov, da bi promoviral določeno ideologijo ali stališče. Toda vse je politično," je nekoč dejal. Novi val iranskega filma se je osredotočal predvsem na realizem, vendar je bil Mehrjui znan po tem, da je navdih črpal iz literature.

Iranski minister za kulturo Mohamed Mehdi Esmaili je v izjavi Mehrjuija označil za "enega od pionirjev iranskega filma" in "ustvarjalca večnih del". Mehrjui je v svoji karieri prejel številne nagrade. Njegovi filmi so večinoma slavili na mednarodnih filmskih festivalih. Zaradi cenzure so nekateri v Iranu komajda ugledali luč sveta.