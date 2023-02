Iranskega režiserja Panahija po gladovni stavki le izpustili na prostost

Da je bil Jafar Panahi izpuščen dva dneva po začetku gladovne stavke za svobodo, so danes potrdili tako nevladna organizacija Center za človekove pravice v Iranu (CHRI) s sedežem v ZDA kot Panahijevi podporniki in filmski soustvarjalci. Kot so dodali, so njegovo začasno izpustitev dosegli njegova družina, odvetniki in predstavniki iz sveta filma.