Iranskega režiserja Rasoulofa obsodili na večletni zapor in bičanje

Priznanega iranskega filmskega ustvarjalca in zmagovalca Berlinala 2020 Mohammada Rasoulofa so po navedbah njegovega odvetnika v Iranu obsodili na večletno zaporno kazen in bičanje. Njegov zagovornik je na enem od družbenih medijev objavil, da je sodišče v Teheranu 52-letnika obsodilo na osem let zapora, od katerih jih bo moral odslužiti najmanj pet.

Režiserja Mohammada Rasoulofa, ki so mu pred dobrim letom prepovedali potovanje v tujino, so kaznovali tudi z bičanjem. Omenjena je bila tudi zaplemba premoženja in plačilo denarne kazni. Po besedah njegovega zagovornika naj bi bila stroga kazen po navedbah sodstva posledica kršitev nacionalne varnosti.

Režiser Mohammad Rasoulof je bil v Iranu zaradi ogrožanja nacionalne varnosti obsojen na zaporno kazen z bičanjem. FOTO: Profimedia icon-expand

Iransko pravosodje sodbe uradno ni potrdilo, so pa nekateri iranski mediji povzeli objavo režiserjevega odvetnika. Uveljavljenega iranskega filmskega ustvarjalca Rasoulofa so iz zloglasnega teheranskega zapora Evin izpustili februarja lani po približno sedmih mesecih zapora. Preden so ga zaprli, je kritiziral zrušenje nakupovalnega središča v mestu Abadan na jugozahodu Irana, ki je zahtevalo več smrtnih žrtev. Rasoulof velja za enega od mednarodno najbolj priznanih iranskih režiserjev in kritika iraškega režima. Na Berlinalu je leta 2020 prejel zlatega medveda za film Zla ni (There is No Evil) o smrtni kazni v Iranu. Kljub temu, da so mu v domovini prepovedali snemanje filmov, je nadaljeval s svojim filmskim ustvarjanjem.