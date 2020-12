Irina Čulinović voditeljica prve sezone hrvaškega šova Ugodno oddam sina

V zabavni resničnostni oddaji Ugodno oddam sina spremljamo štiri postavne kandidate, ki skušajo najti sorodno dušo. Kako se bo zgodba razpletla, boste lahko spremljali od 4. januarja, od ponedeljka do petka ob 20.55 na POP TV. Zanimivo zgodbo bo vodila Irina Čulinović , televizijska, radijska voditeljica in urednica ter uspešna podjetnica. Več kot 20-letna radijska kariera ji je prinesla nominacijo za mednarodnega radijskega oskarja, po raziskavah pa je najljubša radijska voditeljica poslušalcev po vsej Hrvaški.

"Na televizijo sem prišla spontano, še vedno se počutim presenečeno in navdušeno hkrati. Televizija je moja ljubezen že od nekdaj, čeprav me je zelo zaznamoval radijski svet. Srečna sem kot majhen otrok, ki se podaja na dogodivščino, v kateri iskreno uživa. Obdana sem s strokovnjaki in pozitivno energijo, komaj čakam, da vidim razplet šova, ki upam, da ga bodo gledalci imeli radi," je o svoji vlogi v šovu povedala Irina.

"Gre za zelo zabaven format resničnostnega šova, ki prikazuje resnično razmerje med mamo in sinom, ko gre za eno najpomembnejših življenjskih odločitev– za izbiro življenjskega partnerja. Komentarji, pričakovanja, pogovori med mamo in sinom, ki so hkrati neverjetno smešni, kažejo, kako zapleten, globok in pomemben odnos je to," je povedala voditeljica. Šov je bil premierno predvajan leta 2006 na Nizozemskem, zaradi velikega uspela je zaživelo še 16 različic.