Isabelle Huppert na čelu žirije beneškega filmskega festivala.

"Med mano in festivalom je dolga in lepa zgodovina," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v odzivu povedala Isabelle Huppert, ki je v Benetkah dvakrat prejela nagrado za najboljšo igralko, in sicer za vlogo v filmu Ženska zadeva (Une affaire de femmes) iz leta 1988 in Slovesnost (La Ceremonie) z letnico 1995.