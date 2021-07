Iskanje sorodne duše: rajski otok, adrenalinski zmenki in bogata nagrada

Na lov za pravo sorodno dušo se v resničnostni oddaji Sva za skupaj? tokrat podaja 20 tekmovalcev, 10 deklet in 10 fantov, starih med 22 in 25 let. Druščino bo bivala na rajskem otoku na Havajih, vsak njihov korak pa bodo budno spremljale kamere. Pred tem so kandidati sodelovali v zapletenem procesu, ki jim je s pomočjo posebnega algoritma našel partnerja, s katerim se ujemata. Strokovnjaki so tako našli 10 popolnih parov, toda tekmovalci ne vedo, kdo je njihov idealen partner in ga bodo morali poiskati skozi zmenke. Kandidati bodo med seboj določili, kdo gre na zmenek, njihova naloga pa je, da najdejo "perfect match" oziroma svojo sorodno dušo. Bi jo vi prepoznali, če bi jo imeli pred nosom?