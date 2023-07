Iskrenost na prvem zmenku: Takoj zdaj lahko narediva otroka

Med tem, ko bodo nekateri zmenki prinesli poglobljene zmenke, se drugi ne bodo imeli kaj pogovarjati. Nekateri kandidati pa bodo potarnali, da jim niso všeč dekleta, ki so se prijavila, saj imajo po njihovem mnenju preveč ličil in predolge trepalnice. No, na drugi strani pa bodo dekleta naredila vse, da bi si jih njihov kandidat zapomnil in se na koncu zaljubil v njih. Nekatere se bodo odločile za provokativna oblačila, druge bodo skušale navdušiti s svojimi pekarskimi sposobnostmi in se bodo hvalile s svojimi baklavami in bureki.

No, nekatera dekleta pa se bodo zaljubila na prvi pogled. "Takoj zdaj lahko narediva otroka," je rekla ena od tekmovalk svojemu kandidatu in ga tako pustila brez besed.