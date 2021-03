Iva Kranjc Bagola o Têlenoveli: Tu je humor nekoliko drugačen in meni je všeč

"Danes sva tukaj zaradi nove serije, ki prihaja na VOYO, zaradi Têlenovele, tako je,"je takoj na začetku intervjuja povedala simpatična plavolaska Iva Kranjc Bagola, ki je v Têlenoveli dobila sicer stransko vlogo Jasne, a zato nič manj pomembne. IvaTêlenovelo opisuje kot hudomušno, humoristično, prebrisano nadaljevanko:"Celo ubrisana nadaljevanka je, ker se zgodi toliko norih stvari, da enostavno ni druge besede, ki ji jo bolje opisala, kot je beseda ubrisana."

Kot pravi, je to serija, ki spremlja malega človeka (vlogo Bojana Emeršiča, op. a.), ki pa po naključju doseže zelo veliko: "Tako a ne? Da gledalce pustimo malo v pričakovanju!" Têlenovela je serija, v kateri spremljamo, kako ekipa popolnoma neizkušenih televizijcev ustvarja novo serijo. Zapleti so tako nenavadni, da se gledalec včasih vpraša, od kod scenaristom tako nore ideje. A scenarij in sama serija funkcionirata. Česa takšnega, kot je Têlenovela, slovenski trg še ni videl in prav to je Ivi najbolj všeč:"Všeč mi je, da je humor v seriji malo bolj direkten in tak mogoče, ki ga ne pograbiš takoj, ampak se lahko zasmejiš z zamikom. In ja, nekaj svežega, nekaj novega. Meni je všeč!"

Zaplet pa se je zgodil že pri Jasninem liku, ki je nastal iz originalne ideje, da bi to vlogo upodobila dva moška lika. Na koncu so se režiserji serije odločili, da dva moška zlijejo v en sam ženski lik. In Iva je tista, ki je dobila to čast, da je lahko upodobila Jasno, ki jo sama opiše kot žensko, ki je 'šarf, malo je brez humorja, zelo odkritosrčna, natančna in na trenutke zaskrbljena'.