Iva Kranjc Bagola prihaja v serijo Ja, Chef!: Ela Kocjančič bo premešala štrene

Ekipi do sedaj združenih igralcev se je resda pridružila šele v deveti sezoni, a so jo zelo lepo sprejeli. "S samim prihodom nisem čutila nobenega stresa, zelo toplo so me sprejeli. Čutila sem prijetno energijo in upam, da sem jim to prinesla tudi sama," je zaupala, obenem pa dodala, da upa, da jim je skupaj uspelo ustvariti zabavno novo sezono. Kakšna je povezava med njenim likom in psom glavnega šefa, ki prav tako sliši na ime Ela Kocjančič, ni želela razkriti. "Vse se bo zelo hitro razpletlo," je povedala skrivnostno. Svoj lik opiše kot strastno, radoživo žensko, ki je velikokrat usodno in nesrečno zaljubljena. "Na poti do njene ljubezni je veliko ovir, pa seveda tudi veliko humorističnih prigod z Ljubom in vsemi ostalimi," je še zaključila v smehu.