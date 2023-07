Ivan komaj čakal Dono, Dragoljub pripravil rože, Zvonkove dame zamaskirane

Ivan, Zvonko in Dragoljub so nestrpno pričakovali svoje dame, ki se bodo naselile na njihovih posestvih. Najmlajši kmet se je najbolj veselil, da spozna svojo zlato Dono, ki se je po mnenju ostalih deklet delala nekoliko nedosegljivo, v resnici pa ji je Ivanova pozornost prav godila. Dragoljub se je za svoje gostje zelo potrudil in jim pripravil vrtnice ter čokolade, Zvonko pa je bil nekoliko presenečen, da so dame prišle v maskah.

icon-expand Vanja in Gabrijela sta komentirali, da se jima zdi, da se Dona dela nedosegljivo, v resnici pa uživa v Ivanovi pozornosti. FOTO: POP TV

Najmlajši Ivan je komaj čakal, da vidi svojo "zlato" izbranko, 32-letno Dono, poleg nje pa sta na njegovo posestvo prišli še 19-letna Gabrijela iz Desinića in 33-letna Vanja iz Zagreba. Ko ju je zagledal, se ju je zelo razveselil, a je bil videti nekoliko nervozen."Normalno je, da sem zmeden, k meni prihajajo tri punce, a vtis je bil fantastičen," je povedal kmet. "Bil je zaljubljen, v šoku, začuden. Vesela sem, da sem ga našla takšnega," je pripomnila Dona, Gabrijela pa je povedala tudi, da je zelo čeden.

icon-expand Najmlajši Ivan je komaj čakal, da vidi predvsem svojo "zlato" izbranko, 32-letno Dono. FOTO: POP TV

Vanja in Gabrijela sta komentirali, da se jima zdi, da se Dona dela nedosegljivo, v resnici pa uživa v Ivanovi pozornosti. "Navdušuje me, da je tak, a če bo šlo tako naprej, priznam, da bi me to dušilo," je povedala Dona in dodala:"Tako strmi vame, da pozabi jesti." Najmlajši kmet je dekletom postregel jed z domačimi izdelki, Vanja pa je začetno nervozo poskušala razbiti s šaljivimi vprašanji. "Sočustvujem z Ivanom," je povedala, medtem ko je Dona menila, da se je Vanja do njega obnašala arogantno in ga poniževala.

icon-expand Dragoljub je bil pripravljen na dame, vsaki je na postelji pripravil čokolado in vrtnice. FOTO: POP TV

Drugi kmet Dragoljub je bil pripravljen na dame, saj je vsaki na posteljo pripravil čokolado in vrtnice. "Zraven mene v sobi bo spala gospa iz metropole," je rekel in imel v mislih Ljiljano. Prva je sicer na cilj prispela Silvana. "Dober dan, najboljši kmet! Komaj sem čakala, da te vidim," je pozdravila, kasneje pa priznala, da sta si po hitrih zmenkih zasebno dopisovala. "Že je širila roke proti avtu, kot bi me hotela zgrabiti! Objem je bil velik," je njena reakcijo, ki ga je presenetila, komentiral Dragoljub. Jasminka je bila med srečanjem precej odmaknjena, zato je Ljiljana sklepala, da gre za nekakšno igro. "Ni kaj dosti govorila, a je prinesla baklavo. To je njen adut," je sklenila.

icon-expand Prva je na cilj prispela Silvana. FOTO: POP TV

Zadnji kmet, ki je bil svoje dame pripravljen sprejeti z odprtim srcem, je bil Zvonko. Prvi sta se srečali Irena in Brankica, ki je želela svojega kmeta presenetiti z maskami na obrazu, a Brankici ta ideja ni bila ravno všeč. "Očitno ima komplekse, ker sem mlajša od nje, mogoče sem lepša od nje. Bala se je, da bi maska zmotila njene kodre, frizuro, ličila ..." je v svojem slogu komentirala Irena. "Kovček sem prinesla, sem se preselila ... Ne vem, kaj bosta vidve,"pa jima je sporočila Smilja, ko se jima je pridružila. Kaj pa je od njih pričakoval Zvonko?"Najprej pričakujem, da me bodo prijetno presenetile," je priznal.

icon-expand Zadnji kmet, ki je bil svoje dame pripravljen sprejeti z odprtim srcem, je bil Zvonko. FOTO: POP TV

Prva mu je v objem stekla Smilja, Brankica pa je priznala, da ji je srce zaigralo. "Joj, Zvonkec, stisni me še malo," je Irena premagala konkurenco in zaključila:"Zvonko ima tremo, ker se me najbolj boji, morda zaradi mojega temperamenta, šal, skokov. Nisem mu še pokazala vseh stvari, in šele ko bom, mislim, da bo potreboval rešilca." "Ti že goriš, moram te pogasiti," ji je dejal Zvonko ob njenih reakcijah, svoje dame pa nato pogostil s šampanjcem.

icon-expand Zvonko je svojim damam odprl šampanjec. FOTO: POP TV