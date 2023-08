Ivan v solzah zaradi Done: 'Nisem zaljubljena vate, mislim, da se ne bova več slišala'

Romantična potovanja se nadaljujejo. In če so nekateri že nekaj dni do ušes zaljubljeni, so drugi morali ugrizniti v kislo jabolko. Eden od kmetov je ob besedah svoje kandidatke jokal kot majhen otrok. V šov se je prijavil, da bi našel ljubezen, ne pa, da od tam odide s strtim srcem.

Siniša in Martina sta se na sprehodu pogovarjala o svojem odnosu. "Nikoli nisem mislila, da se bom zaljubila in ostala na kmetiji," je priznala in dodala: "Vidim se kot njegova žena. Če bi imel prstan, bi rekla: da." Tudi kmet je potrdil, da se ima z njo lepo. Dona in Ivan sta se ponovno sestala, in sicer v Komiži na otoku Visu. "Prvič na romantičnem potovanju s krasno osebo," je navdušeno rekel Ivan, ko je zagledal Dono. Dona pa se je držala bolj zase. "Mislim, da romantično potovanje ne bo spremenilo veliko," je povedala.

icon-expand Ivan in Dona FOTO: POP TV

Smilja in Zvonko sta se po Osijeku sprehajala z roko v roki, kmet pa se je odločil, da svojo izbranko preseneti z vožnjo s kočijo. "Mislim, da je bil on bolj navdušen nad konji kot jaz," je komentirala Smilja: "To je videti bolj turistično, ne toliko romantično potovanje." In Zvonko? "Srce je, da utripa. Kaj se bo zgodilo med nama, ne vem. Čas bo pokazal."

icon-expand Smilja in Zvonko FOTO: POP TV

Po priznanju, da ima fanta, sta prijatelja Hrvoje in Marina še zadnje ure potovanja skupaj preživela v Rovinju. "O Marini imam dobro mnenje. Ne morem reči, da je slaba. Ampak lahko bi bila že prej malo bolj iskrena," je povedal Hrvoje, njej pa je rekel: "Tudi jaz se nisem preveč trudil. Nisi mi bila zelo všeč, tako kot jaz tebi ne. Ti imaš morda raje bolj nevarne in divje fante." A Marina mu je odvrnila, da to ni res: "Dobil si napačen vtis. Jaz iščem mir. In to sem tudi našla."

icon-expand Ljubezen na vasi FOTO: POP TV

Milko in njegova izbranka sta se potikala po Opatiji, a ona je še vedno precej previdna. "Vrata moje spalnice se še niso odprla. Najprej moram človeka dobro spoznati," je povedala. "Mojito je bil krasna predigra pred spanjem," se je pošalil kmet iz Šibenika. Naslednje jutro sta se družila ob kavi in načrtovala nova potovanja in romantične pobege.

icon-expand Zaljubljeni Milko. FOTO: POP TV

Siniša in Martina sta za svoje potovanje izbrala Zadar. "Po druženju na moji kmetiji se nenehno videvava, večinoma za vikend. V prihodnosti načrtujeva skupno življenje," je povedal kmet, Martina pa je potrdila, da sta zaljubljena. "Sanjarim o prstanih in poročnih oblekah, rada bi, da je ambient najine poroke takšen, kot je ta," je rekla Martina, medtem ko sta skupaj uživala v sončnem zahodu.

icon-expand Martina in Siniša FOTO: POP TV

Dona in Ivan sta nadaljevala sprehod po Komiži. Ideje, kaj bi počela, je predlagala Dona, on pa se je samo smehljal in kimal. "Umrla bi od dolgčasa, če ne bi nič predlagala," je bila brutalno iskrena Dona. Ivan pa je situacijo videl malce drugače. "Ko se sprehajam z njo, se vsi obračajo. Jaz pa sem tako ponosen, ker je tako lepa," je povedal Ivan, ki je bil s preprostim sprehodom očitno zadovoljen. "Hotel sem jo objeti, a nisem želel, da bi ji bilo neprijetno." "Zakaj moram vedno jaz začeti najine pogovore?" je Ivana vprašala Dona, on pa se je branil, da jo zelo rad posluša.

icon-expand Ivan se je sprehajal v tišini, ponosen na Donino lepoto. FOTO: POP TV

Medtem ko je Zvonko užival v pogledu na Dravo, je Smilja potožila, da si je želela malce intimnosti. Ali vsaj pogovora o skupni prihodnosti. "Smilja je bila tiho, ker je uživala," je bil prepričan Zvonko. "Prezgodaj je še, da bi se objemala. Čutiš, ko je ženska zaljubljena, in potem ji daš dodaten material – objemaš jo, jo poljubljaš ... Ne. Jaz še nisem pripravljen." "Želela sem, da se malo sprosti, ampak preprosto ni romantik," je rekla Smilja.

icon-expand Smilja pravi, da Zvonko ni romantična duša. FOTO: POP TV

Milko je svojo Jasno presenetil z masažo. "Jasni sem podaril masažo, ker še nisem prišel do priložnosti, da bi ji jaz nudil masažo, kar pa ne pomeni, da se to v prihodnosti ne bo zgodilo." Ko se mu je Jasna pridružila v jacuzziju, je bil on navdušen nad njenim videzom in njenim dotikom. "Tako je uživala, da sem ji rekel, da jo bom razvajal in ji kupil lasten jacuzzi!" je povedal Milko, Jasna pa je navdušeno odvrnila, da nikoli ne bo šla ven iz njega. Ivan in Dona sta bila ponovno v tišini. Tokrat na večerji, ki bi lahko bila zelo romantična. Njun odnos je šel Doni vedno bolj na živce. "Že njegov pogled me živcira," je povedala. Ivan pa je priznal: "Ko jo vidim, zatrokiram, ne vem, kje sem, in konec." Dona mu je v tem trenutku zlomila srce, saj mu je dala jasno vedeti, da ju ne vidi kot par in da sta lahko samo prijatelja.

icon-expand Igra resnice. FOTO: POP TV

"Nisem najbolj iskrena, ko mu rečem, da se bova slišala. Jaz imam svoj življenje. Iskreno, ne verjamem, da se bova," je bila v izjavi iskrena Dona. "Čustva ostajajo enaka. Še vedno sem zaljubljen vanjo." Za konec sta zaigrala igro resnice, v kateri sta odgovarjala na žgečkljiva vprašanja. Dona je tako želela dobiti nekaj odgovorov od svojega kmeta. Priznala mu je, da ni zaljubljena vanj, Ivan pa je ob tem zajokal. "Bilo mi je žal, a to sem jaz. Pravi moški bi se morda odzval drugače, ko mu ranijo ego." Ivan je priznal, da mu je bilo malce nelagodno, saj se še nikoli ni tako odprl drugi osebi. Dona pa je izza kamere povedala, da ji je žal, da je šla z njim na romantično potovanje.

icon-expand Zlomljeni Ivan. FOTO: POP TV