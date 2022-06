Ivo Ban: Albin je veterinar, ki pozdravi tudi vaščane

" Albin se mi zdi ene vrste posebnež. Je pa na svojem področju neke vrste strokovnjak, najbrž malo iznajdljiv," pravi Ivo Ban o svojem liku veterinarju Albinu iz serije Za hribom in doda, da je njegova posebnost, da poleg tega, da zdravi živali, kdaj pomaga tudi vaščanom: "Pravzaprav bi rekel, da pozdravi vse in vsakogar."

To, da veterinar Albin zdravi tudi vaščane, Ivo opiše kot najbolj komičen del lika: Se mi pa zdi, da zdravi na bolj placebo sistem. Kakšnih resnih posledic od tega pa ne more biti. V hecu reče Dam konju štiri tablete, zato ti vzami eno'."

Ali sta si Ivo in Albin kakorkoli podobna? "Ne vem, se mi zdi, da malo sva si, ampak je bolj on podoben meni kot jaz njemu. Jaz sem umirjen človek, ki na življenje gleda z veliko humorja in mislim, da Albin na življenje enako gleda. Mislim, da to, ko sina duhovnika heca, da naj že naredi vnuke, da je to bolj kos njegovega humorja, kot da bi to zares mislil."