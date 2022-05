Ivo Ban: To priznanje mi pomeni zelo veliko, ker gre za stanovsko nagrado

Ivo Ban, igralec, ki ga lahko na gledališčnih odrih in televizijskih zaslonih spremljamo že več desetletij, je pri svojih 73 letih prejel laskavo nagrado bert za življenjsko delo. Kaj mu pomeni tako pomembna nagrada? "Pravzaprav je minilo že več kot 50 let odkar sem prvič stal na odru in prvič stal pred kamero. Se mi zdi, da ta priznanja pridejo v poznih letih, so pa nekako ena češnja na torti in eno potrdilo, da najbrž vsa ta desetletja to kar sem delal, da je bilo pravilo in najbrž tudi ljudem všeč. Je pa tako, meni takšno priznanje, kot je bert za življenjsko delo, zelo veliko pomeni, predvsem zato, ker je to stanovska nagrada. Se mi zdi, da ima svojo težo in svojo potrditev," je za 24ur.com povedal Ivo med snemanjem nove sezone serije Za hribom, ki jo lahko spremljamo na VOYO.