Ivo je šel na kolena, a je doživel zavrnitev

Tomislav in Stela sta se po drami v adrenalinskem parku odpravila na plažo, da bi se malce sprostila. Kmet si ni želel, da bi ga izbranka gledala po strani in slabo mislila o njem. Pojasnil je, da je zmrznil, in se ji je opravičil, če je morda pokvaril romantiko. Stela pa je povedala, da ni malenkostna in je to ne moti, poleg tega ga sprejema z vsemi njegovimi vrlinami in napakami. A se je zaradi preteklih slabih izkušenj v ljubezni vseeno bal, da ga bo pustila.

Milan in Ruža sta se sprehajala ob reki Donavi, pri čemer je izbranka poskušala pospešiti romantiko. Ruža: " Čeden si, nisi slab. " Milan je povedal, da še ni imel priložnosti za romantična doživetja. Bil je srečen, ker jo je izbral, in želel si je dolgega druženja z njo. Laskal ji je, češ da je ljubka, prikupna in čudovita. Ko je užival v smuču, pa je premišljeval, da bi bil čas, da preizkusi še ribo na dveh nogah.

Krunoslav znova kregan

Krunoslav in Ines sta šla na romantično večerjo, izbranka pa mu je bila zelo všeč v rdeči obleki. Pohvalil se ji je, da se ne utrudi pri delu in pri intimnih stvareh. Ines: "To so pravljice za male." Ko je predlagal, da bi ji to dokazal v praksi, mu je povedala, da sploh ne bosta poskušala. Spet mu je očitala, da se je najprej zagrel za Ireno, potem pa je preklopil' nanjo. Krunoslav pa se je branil: "Seveda moram poskusiti malo z eno, malo z drugo. Tako bom ugotovil, katera je zame."

Josephini je všeč Damirjeva ženska duša

Damir in Josephina sta šla zmrzovat v bazen. Ko je našteval, kaj vse mu je všeč na njej, so to bile predvsem vizualne lastnosti, njena odprtost in to, kako se stiska k njemu, za kaj več pa bi seveda potreboval več druženja in spoznavanja. Jospehini pa je bilo všeč, ker ima njen dragi, kot se je izrazila, žensko oziroma nežno dušo.