Ivo navdušen, ko se znajde ob 'Pameli Anderson'

Ivu se je smejalo do ušes, ko ga je objela obdarjena Branka. Damir je bil kljub napovedim vesel Josephininega prihoda, med Milanovimi damami pa se je že takoj po prihodu na domačijo prebudilo ljubosumje.

Damir kljub vsemu vesel prihoda Josephine Damir je bil pred prihodom svojih deklet zelo vznemirjen in se je zanje lepo uredil. Josephina je veljala za njegovo favoritko in na zabavi je bilo zelo vroče med njima. Slednja še ni našla pravega, zdi se ji, da je težava v njenem perfekcionizmu. Damir se ji zdi energičen, dinamičen, pozitiven, družaben in inteligenten, zato bi lahko izpolnil njena pričakovanja. Kmet je priznal, da so se v njem prebudila čustva do Josephine, a so ta malo zbledela. Zdela se mu je namreč preveč dominantna.

icon-expand Damir preseneti voditeljico Anito. FOTO: POP TV

Damir bo zato dal priložnost drugima dekletoma. Nikita je pevka, igralka in plesalka, pa tudi zdravilka. Rada kuha, za seboj pa ima burne ljubezenske zveze. Prepričana je, da bi lahko samo ona zadovoljila Damirja. Melita je hostesa in natakarica, dobra plat njenih ljubezenskih zvez pa so edino otroci. Damir se ji zdi nežen in simpatičen, všeč ji je, ker se rad objema. Poleg videza sta jo pritegnili njegova duša in dobrota, osvojiti pa ga namerava s kuhanjem in pozornostmi.

icon-expand Damirjeva dekleta FOTO: POP TV

Damir je bil kljub vsemu vesel, ko je zagledal Josephino. Opazil je njen nasmeh, pa tudi vizualno mu je bila všeč. A je pohvalil tudi Melitino obleko in je svojo kandidatko zavrtel, da bi si jo ogledal. Nikita pa je ob srečanju z Damirjem začutila metuljčke. Ivo navdušen nad svojo 'Pamelo Anderson' Ivo je za svoje dame pripravil tri vaze z rožami. Med njegovimi kandidatkami je Gordana, ki od srednje šole piše poezijo, saj je bila nesrečna v ljubezni in je bolečino in žalost prelivala v verze. Kasneje je spoznala ljubezen svojega življenja, a ju je po letu dni zakona ločila tragedija. Branka je zaposlena v šolski kantini in rada pretirava s telovadbo. Pritegnila sta jo Ivova energičnost in spraševala se je, ali je morda prestara zanj. Kata je po poklicu babica, prepeva v pevskem zboru in je dobra plesalka. Želela je najti sorodno dušo, s katero bi se dopolnjevala, presenetila pa je z izjavo, da zaradi razlike v letih ni prava za Iva. Kata: "Lahko pa bi bila prava negovalka zanj."

icon-expand Ivu se je ob pogledu na Branko smejalo do ušes. FOTO: POP TV

Ivo je občudoval svoje lepo urejene dame, ko so se te prikazale na njegovih vratih. Ko ga je Branka objela, je opazil, da je obdarjena kot Pamela Anderson. Kmet jih je nato dražil, češ da bo Kata prvo noč spala z njim, saj je izbrala posebno vazo. Toda Gordani njegov smisel za humor ni bil ravno všeč, saj je ves čas namigoval na intimnosti. Njemu pa ni bilo všeč, ker se je kandidatki gabilo vse, kar je svojim damam ponudil. Ljubosumje med Milanovimi damami Milan si je zadal, da bo kmetijo počistil in uredil. Bil je navdušen in se je veselil druženja in spoznavanja svojih dam. Renata je po poklicu trgovka, a ne mara delati. Povedala je, da je rojena pod srečno zvezdo, saj da živi življenje, o katerem lahko drugi samo sanjajo. Pogreša edino ljubezen in pravzaprav je pozabila, kako je, če si zaljubljen. Ker ji je Milan všeč, se je zanj pripravljena spremeniti. Mirjana obožuje modo in oblačila, šiva in kroji, v ljubezni pa ni imela sreče. Bila je poročena, zakon pa je imel žalosten konec. Tudi njene kasnejše zveze niso bile uspešne. Meni, da je preveč naivna in se zato hitro opeče. Priznala je tudi, da je osamljena in nesrečna, ko se zaljubi, pa zelo ljubosumna.

icon-expand Renata ni mogla skriti ljubosumja. FOTO: POP TV