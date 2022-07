Ivo želi imeti glavno besedo, kandidatke se ne pustijo

Tomislav je svoja dekleta peljal na rafting, kar je bila Antonijina želja. Stela je bila manj navdušena, saj se od otroštva boji vode in ne zna plavati. Na brzicah ji je bilo še posebej strašno, medtem ko se je Samanta dolgočasila, tudi zaradi Tomislava, ki se ji je zdel suhoparen. Po raftingu je kmet svojim dekletom naložil delo na vrtu. Dekleta so lepo urejena opravila svoje delo, Samanta pa se je čudila, ker Stela ni obula petk. Tomislav se ni pritoževal, saj mu je všeč, če se ženske lepo uredijo. Bil pa je prijetno presenečen, ker se je Antonija izkazala pri sajenju sadik zelja.

Krunoslav je voditeljici Aniti prizal, da ima v družbi treh dam povišan pritisk, ona pa je opazila, da se že prepirajo zanj. Krunoslav: "Pričakujem, da bo ena od punc prišla v mojo sobo." Isti večer je družba organizirala domačo zabavo, na kateri se je kmet končno sprostil in zaplesal z dekleti. Irena mu je v nekem trenutku sedla v naročje in v njej se je nekaj prebudilo. Irena dvoumno: "Mogoče bi se lahko celo zajubila, čeprav ni teorije, da bi se jaz v nekoga zaljubila."

Branko je svoja dekleta želel dobro pogostiti. Ljubica ga je občudovala v predpasniku, saj takšnih prizorov ni vajena. Inna je nato prinesla darila zanj, a nad jelenovo glavo ni bil najbolj navdušen. Podarila mu je tudi rusko vodko, orehovec, več litrov žganja, kolovrat in babuško. Ljubica mu je podarila dve malenkosti, Dubravka pa je povedala, da ne kupuje ljubezni in da ne podpira korupcije. Nakar mu je Inna podarila še uro. S svojim gostoljubjem je nadaljeval naslednje jutro, a je pričakoval, da se bodo tudi njegove kandidatke izkazale z delom in kuho, saj se one borijo zanj.