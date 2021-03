Od druščine Looney Tunes se je poslovil dihurček Pepe Le Pew

Dihurček Pepe Le Pew je bil sicer iz filma Space Jam 2,za tem pa še iz ostalih risank, izločen po tem, ko so v reviji New York Times zapisali, da Pepe 'normalizira kulturo posilstva'. Odločitev je bila sprejeta pred letom dni, po objavi dr. Seuss Enterprises, da ne bodo objavili šestih knjig zaradi rasistične vsebine in neobčutljivosti do teme.