Izbor filmov v letu 2021

Liffe je po nekoliko sušni filmski prvi polovici leta postregel s spodobnim pregledom letošnje filmske bere, in sicer s kar 79 filmi v dvanajstih dneh. Od otvoritvenega filma Pravi moški režiserke Marie Schrader, tragikomične zgodbe, ki raziskuje človekovo dojemanje ljubezni in hrepenenja ter se poglobi v vprašanje, kaj nas dela ljudi, prek biografske drame Spencer , v kateri v vlogi princese Diane blesti Kristin Stewart , pa do cannskega zmagovalca, z zlato palmo nagrajene ekstravagance Titan v režiji Julie Ducournau , prek odličnega danskega filma Jezdeci pravice z izvrstnim Madsem Mikkelsenom , pa do z zlatim medvedom na 71. Berlinalu nagrajenega romunskega filma Nesrečni fuk ali Nori pornič , ki na zanimiv način obelodanja vrsto pomembnih tem v postkomunistični romunski družbi.

Potem, ko so nam večino koncertov in tudi nekaj velikih filmov najprej prestavili iz 2020 na 2021, smo se morali sprijazniti, da se pred letom 2022 ne bo kaj prida dogajalo, smo letos oktrobra vendarle dočakali 25. film z Jamesom Bondom , z naslovom Ni čas za smrt . Daniel Craig se je v zadnji vlogi kot Bond pokazal v precej bolj človeški plati, kot smo ga bili vajeni, ob njem pa blestijo še Lea Seydoux, Rami Malek, Christoph Waltz ter Ana de Armas .

Če omenjamo superjunake, potem ne moremo mimo Venoma 2 , v katerem se skusi s precej večjim zlobcem, kar uteleša Carnage , ki ga igra Woody Harrelson . V slabi uri in pol pa se nam pred očmi odvrti napet tobogan duhovite akcije s Tomom Hardyjem na čelu. Emma Stone se je letos (bolj ali manj uspešno?) prelevila v Cruello , tisto, ki jo je prej v 101 in 102 dalmatinca uprizorila Glenn Close .

Četudi v slovenskih kinematografih ne preveč dobro sprejet (zaradi nezanimanja so odpovedovali projekcije), je film Sinoči v Sohu zanimiva zmes trilerja, s primesmi muzikala in drame. Skok v London v 60. letih prejšnjega stoletja z igralkama Thomasin McKenzie in Anyo Taylor-Joy ter Terenceom Stampom za povrhu, je fascinanten, hkrati pa nevaren in nostalgičen trip v neke druge čase, z drugačnimi barvami in vzgibi, kot tistimi, ki vrtijo svet dandanes.

Iztekajoče se leto ni razočaralo niti kar se tiče grozljivih filmov, saj med njimi velja omeniti Zloben Jamesa Wana , ki je pred tem ponudil že izvirno Žago in Priklicano zlo . Četudi film sam po sebi ni posebej strašljiv, ponudi veliko "nagravžnih" prizorov in končni preobrat, ki si ga boste zagotovo zapomnili.

Tisti, ki so po priredbi romana Dune: Peščeni planet Davida Lyncha iz leta 1980, čakali na novi film, so letos dočakali epsko epopejo režiserja Denisa Villeneuveja , v kateri so zaigrali Zendaya, Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson in Oscar Isaac . Slednjega so nekateri videli tudi v izredno hvaljeni filozofski drami The Card Counter Paula Schraderja , v katerem zaigra profesionalnega hazarderja, ki se želi odkupiti za pretekle grehe.

Nicolas Cage še naprej serijsko igra v neobičajnih vlogah in filmih. Letos jih je nanizal kar štiri, in sicer smo ga lahko gledali v drami Prašič (Pig), v katerem mu kot nabiralcu tartufov ukradejo njegovega dragocenega štirinožnega iskalca podzemnih gomoljev, zaigral pa je še v grozljivki Willy's Wonderland, akcionerju Prisoners of Ghostland ter v akcijski komediji The Unbearable Weight of Massive Talent.

Mnogi so bili navdušeni nad igro Lady Gaga, Adama Driverja in Jareda Leta v biografski drami Hiša Gucci , ki jo je posnel kultni Ridley Scott , film pa za povrhu ponudi tudi izvrstni epizodni vlogi Ala Pacina in Jeremyja Ironsa . Film se posveti družinski zgodovini slavne modne znamke Gucci, v zgodbi o modi, ambicijah, pohlepu, izdaji. In umoru.

Gledali smo tudi Spiralo bolečine: nova zapuščina igre Žaga , kjer pa filma nista zmogla rešiti niti Chris Rock, ki se skuša v resni vlogi, niti sam Samuel L. Jackson , niti tone (ne)potrebnega gorja in gravža. Malo bolje jo je odnesel film Izganjalci duhov: Zapuščina , ki ponudi nekakšen stik med mlado in staro generacijo, hkrati pa po najboljši moči skuša ujeti duh izvirnika iz leta 1984.

Vrnil se je Michael Myers v dvanajstem filmu iz znane grozljive franšize, tokrat v filmu Noč čarovnic mori, kjer se mu spet po robu postavijo zdaj že krepko postarana Laurie Strode ( Jamie Lee Curtis ) in njena družina. Četudi ne gre za nič posebej novega, je film napet in spretno zrežiran žanrski izdelek, Myers pa ima tokrat še posebej velik apetit po krvi novih žrtev. Za film leta z najboljšimi strašljivi prizori se poteguje The Night House z Rebecco Hall , ki se mora soočiti z nedavnim moževim samomorom in posledičnim spoznanjem, da je živel dotlej neznano skrivno življenje.

Scott je Adama Driverja režiral tudi v zgodovinski drami Zadnji dvoboj, ki pa je bil kritiško sesut in posledično slabo gledan, gnev zaradi neuspeha pa je Scott zlil po filmih z Marvelovimi superjunaki, za katere je dejal, da se mu zdijo "dolgočasni kot le kaj". Kritiki so pohvalili tudi režijski prvenec igralke Maggie Gyllenhaal Izgubljena hči (The Lost Daughter), ki so mu pripisali iskrenost in zrelost, hkrati pa čutnost in odlično priredbo romana Elene Ferrante.

Če so vam pri srcu balkanski filmi, potem v slogu serije Južni veter, ki jo lahko spremljate na VOYO, najbrž niste zamudili nadaljevanja filma Južni veter Pospešek, Branka Đurića Đura v komediji Deset v pol ali novega filma Srdjana Dragojevića (poznanega po mojstrovinah kot sta Rane in Lepe vasi lepo gorijo) in njegove groteske Nebesa, ki smo si ga najprej lahko ogledali na Liffu, v decembru pa tudi na rednem sporedu.

Trenutno lahko v kinih gledamo Zgodbo z Zahodne strani Stevena Spielberga, k je predelava kultnega muzikala izpred dobrih 60 let. Kritiki so pohvalili njegovo veličastnost, kar bo zagotovo navdušilo vsakega poštenega ljubitelja muzikalov, polnih plesa in petja. Kinodvorane v decembru ponujajo tudi Keanuja Reevesa v Matrica Obuditev, ki se zakoplje v nove dimenzije sicer odlične prvotne triloge, uživate lahko tudi v novi dozi superjunaka Spider-Mana v novem filmu s podnaslovom Ni poti domov, mlajše generacije pa so zagotovo navdušene nad novimi pesmicami in dogodivščinami v animiranem filmu Zapoj 2, nekaj mesecev prej pa so si najmlajši lahko ogledali tudi nadaljevanje Pri Addamsovih 2.