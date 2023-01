Izbral jo je za svojo kraljico, a je ves čas nekaj pogrešal

Toni Šćulac je po napeti šahovski igri za zmagovalko določil Dijano, a je na njunem zmenku ves čas nekaj pogrešal. Olivera pa je nadaljevala s svojim obračunavanjem z Amro, kasneje pa se je razburjala tudi zaradi ocene astrologinje.

Iskanje kompatibilnosti skozi igro šaha V novem vabilu na skupinski zmenek je pisalo: "Vsaka figura je enako pomembna. Dama, lovka ali navadni kmet. Zapri oči in se prepusti občutkom." Povabljene so bile Josipa, Olivera, Danijela, Polina, Bruna, Karolina in Amra. Na šahovskem polju se je obetalo razkritje, kako kompatibilna so dekleta s sanjskim moškim. Njihov cilj je bil priti do zadnje vrste, zmagovalko pa je čakal zmenek s Tonijem. Kandidatke so morale odgovarjati na vprašanja, če je bil njihov odgovor enak Tonijevemu, so se lahko premaknile za eno polje, pri tem pa so lahko izločale druga drugo.

icon-expand Dekleta so se zarotila proti Amri. FOTO: POP TV

Dekleta se zarotijo proti Amri Toni je bil najbolj radoveden, kako bodo odgovarjale Karolina, Polina in Amra. Sam je razkril, da skoraj vse leto nosi nogavice v postelji in da ni preveč navdušen nad javnim izkazovanjem naklonjenosti. Danijela je nato prva onemogočila Amri, da bi dobila novo vprašanje v novem krogu. Enako je storila tudi Olivera, ko je dobila to možnost. Tudi ostala dekleta so v nadaljevanju izločala Amro, česar Toniju ni bilo lahko gledati.

Dijana postane Tonijeva kraljica, toda ... Na koncu sta ostali samo Bruna in Dijana, obe sta enako odgovorili na zadnje vprašanje in tudi enako kot Toni. Sanjski moški je zato zmagovalko izbiral sam, za svojo kraljico pa je izbral Dijano. Odšla sta na zmenek, kjer mu je potožila, da se ne vidita dovolj. Počutil se je krivega, a je napovedal, da se ji bo povsem posvetil. Dijana je bila zmedena, ni ga dobro poslušala, njega pa je privlačila njena sramežljivost. Med različnimi testi sta nato ugotavljala, kako zelo povezana sta. Ko sta si zrla v oči, ji je polaskal, da je zelo lepa. Dolg objem se ji je zdel nežen, Toni pa je nekaj pogrešal. Na koncu so se ji tresle roke, ko se ga je dotikala, in ni se mogla sprostiti. Sanjski moški pa je povedal, da je ves čas čutil, da med njima nekaj manjka.

icon-expand Toniju je bilo zelo lepo, a je ves čas nekaj pogrešal. FOTO: POP TV

Intelekt in silikon Medtem se je v hiši razvnela debata okoli šahovske igre, med katero so dekleta Amro ves čas vračala na začetek. Olivera je ponavljala, da prav dobro ve, zakaj se je to dogajalo, Amra pa ni želela razpravljati z njo, niti se ji ni zdelo, da sta na enakem intelektualnem nivoju. Poudarila je, da se mora naučiti aktivno poslušati. Josipa je zaradi prepirov jokala, spomnila se je na prijatelje. Astrologinja stopi Oliveri na rep Dekleta je zvečer z obiskom presenetila astrologinja. Ocenila je, da Bruna pričakuje veliko od moških, Toniju pa bi morala nuditi nežnosti. Polina si postavlja čustvene blokade, niti se ne more pogovarjati o čustvih, kar je tudi potrdila. Josipi je povedala, da se s Tonijem privlačita, ko sta sama, pripisala jima je celo ljubezensko afero. Olivero je ocenila kot samozavestno, samovšečno in pametno žensko, ki pa je Toni ne zanima preveč, kar je sama zanikala. Amri je povedala, da ima Toni dobre namene z njo, da jo dela živčno in zanjo ni dovolj moški. Elo je opisala kot nezaupljivo, sumničavo in obsesivno. Karolini je astrologinja povedala, da mora izbirati z razumom, ne srcem, Toni pa bi bil v njunem odnosu dominanten, kar ji ni bilo všeč.