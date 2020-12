Izbrana je glavna igralka za biografski film o Whitney Houston

Po dolgem iskanju so razkrili igralko, ki bo v načrtovani biografiji upodobila glasbeno legendo Whitney Houston. Izbrali so 28-letno Britanko Naomi Ackie, ki je nastopila v filmu Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja J. J. Adamsa. Nastopila bo v filmu I Wanna Dance With Somebody kanadske režiserke Stelle Meghie, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Za nami je naporno iskanje," je povedala režiserka v sporočilu, ki sta ga citirali ameriški filmski reviji Varietyin Hollywood Reporter.Naomi Ackie je bila po njenih besedah prepričljiva ves čas."Njena sposobnost, da zajame odrsko prezenco svetovne ikone in hkrati njeno intimo, se me je zelo dotaknila," je povedala režiserka.

icon-expand Naomi Ackie

Biografijo bo koproduciral glasbeni producent Clive Davis, ki je Whitney Houston odkril kot pevko. "Naomijini testni posnetki so bili tako dobri, da me je ves čas spreletaval srh po telesu," je povedal Clive za Variety. "Čeprav bomo za vse pevske nastope uporabili Whitneyjine posnetke, je Naomijin nastop neverjeten in ji omogoča, da mojstrsko upodobi Whitneyjin edinstveni čar, zvezdniško moč in seveda njene osebne borbe. Naomi je izjemna in ne predstavljam si boljše izbire za to ikonično vlogo."

icon-expand Whitney Houston FOTO: Profimedia

Scenarij je napisal Anthony McCarten, ki je sodeloval tudi pri biografskem filmu Bohemian Rhapsodyo pevcu skupine Queen Freddieju Mercuryju. Film o Whitney Houston so prav tako poimenovali po eni od njenih uspešnic. Whitney Houston je bil ena največjih zvezdnic 80. let. Njeni albumi so se prodali v milijonskih nakladah. Šestkratna dobitnica grammyja se je preizkusila tudi kot igralka. Ob Kevinu Costnerju je leta 1992 zaigrala v ljubezenskem filmu Stražar, za katerega je zapela tudi svetovno uspešnicoI Will Always Love You. Glasbenica je v starosti 48 let umrla leta 2012.