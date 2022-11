Izbrani filmi festivala Liffe že na VOYO

Začel se je Liffe, največji slovenski filmski festival, ki v Slovenijo vsako leto pripelje izbrane filmske poslastice z vsega sveta. Pri VOYO želijo, da tudi njihovi uporabniki in uporabnice uživajo v dosežkih svetovne filmske kinematografije, zato v svojo zbirko dodajajo vrsto svetovnih uspešnic, ki so na Liffu navdušile v preteklosti. Na voljo je tudi eden najbolj odmevnih slovenskih filmov prejšnjega leta – Prasica, slabšalni izraz za žensko.

Ljubljana bo naslednjih dvanajst dni postala prestolnica filma, svoje večere pa lahko filmsko obarvajo tudi uporabniki in uporabnice VOYO. Na VOYO so od danes namreč na voljo filmi, ki so navdušili kritike najvidnejših svetovnih filmskih festivalov (Cannes, Rotterdam, Berlin, Locarno, Benetke idr.) in so bili v preteklih letih predvajani tudi na ljubljanskem festivalu filma.

Nekaj za vsak okus Pester filmski izbor bo prepričal ljubitelje dobrega filma in tiste, ki svetovno filmsko dogajanje šele dobro spoznavajo. Ljubitelji drame si boste zagotovo z veseljem ogledali belgijski film Dekle (Girl), ki je bil nominiran za tujejezičnega oskarja, ter turški film Mustang, ki prikazuje navdihujočo zgodbo o petih odraščajočih dekletih in njihovem uporu zoper patriarhalne družbene norme, ki vladajo na podeželju sodobne Turčije.

Francoska romantična filma Portret mladenke v ognju (Portrait of a Lady on Fire) ter Žarek v soncu (Un Beau Soleil Interieur) bosta poskrbela za ravno pravo dozo romantike, medtem pa bosta južnokorejski psihološki triler Služkinja (The Handmaiden) in irska psihološka grozljivka Ubijanje svetega jelena (The Killing of a Sacred Deer) navdušila tudi ljubitelje trilerjev.

Na VOYO tudi Prasica, slabšalni izraz za žensko Slovenski film Prasica, slabšalni izraz za žensko je lansko leto očaral občinstvo in s Festivala slovenskega filma odnesel kar sedem vesen, tudi za najboljši celovečerec in najboljši film po izboru občinstva. Filmski prvenec Tijane Zinajić je alter komedija v jeziku z ulice, ki govori o obdobju življenja, ko se preprosto zatakneš in ne veš, kako naprej. V glavni vlogi malo ostre, prostaške in fantovske Eve blesti Liza Marijina, ki jo lahko spremljamo tudi v VOYO originalu Ja, Chef!, njenega mentorja pa je upodobil Jure Henigman, ki je VOYO uporabnikom znan tudi kot profesor Samo Demšar iz VOYO serije Gospod profesor.