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Izbrani filmi letošnjega MUVIT-a zdaj tudi na VOYO

Ljubljana, 01. 09. 2026 11.58 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Muvit zmagovalci

Včasih za dober filmski večer ne potrebujete dveh ur, velike sklede kokic in skrbno izbranega termina. Včasih je dovolj le nekaj minut, da vas zgodba potegne vase, preseneti, nasmeji ali pusti z mislijo, ki ostane še dolgo po koncu. Prav zato so kratki filmi letošnjega MUVIT-a odlična izbira za vse ljubitelje svežih filmskih zgodb. Kar 12 izbranih filmov je zdaj na voljo na VOYO, kjer bodo mladi slovenski ustvarjalci s svojimi zgodbami dosegli največje občinstvo doslej.

60 ur, 40 ekip in ena velika filmska dirka. Tako bi lahko povzeli letošnji MUVIT.

Kar 40 ekip se je letos podalo v nepredvidljivo 60-urno filmsko dirko s časom. V zgolj dveh dneh in pol so morale zbrati ideje, posneti kadre, film zmontirati in ga pravočasno oddati. Pri tem so morale v zgodbe vključiti tudi izbrane filmske usmeritve: akcijo iskanje, stavek "Pričakoval sem enega, prišla sta dva", predmet walkman in letošnje presenečenje – filmsko lokacijo postajališče. O letošnjih zmagovalcih je odločala strokovna žirija, ki so jo sestavljali igralka Diana Kolenc, režiser Marko Šantić in priznani direktor fotografije Sven Pepeonik.

Tekmovalci MUVIT6x60 2026
Tekmovalci MUVIT6x60 2026
FOTO: Rubikon GRAL

Od Premiere do Cimra

Veliki zmagovalec letošnjega MUVIT-a je postal film Premiera pod taktirko Žige Kukoviča, ki je na Muvitu v preteklosti že slavil. "Postavljamo si mejnike in jih prebijamo. Vsako leto se potrudimo narediti nekaj novega, nekaj svežega," je povedal po razglasitvi.

Srebrno mesto je osvojil film Pes, ki ga je režiral Branimir Kranjčević, ki se je obenem preizkusil tudi v igralski vlogi. Posebno mesto je pripadlo tudi filmu Cimra, ki je prejel VOYO nagrado občinstva in posebno omembo žirije.

12 zgodb zdaj na VOYO

Na VOYO je že na voljo 12 izbranih kratkih filmov letošnjega MUVIT-a: Premiera, Pes, Sendvič, Razgaljena, Talkman, To ni vaše, Danes v 80-ih, Cimra, Rad bi ti povedal, Nekaj zelenega, Ime mi je Bojan in Grize! Vsak film ponuja svojo zgodbo in svojo dozo ustvarjalne energije, vsem pa je skupno to, da so nastali v izjemno kratkem času in pod pritiskom ure.

Morda vas čaka napeta zgodba, morda vas bo kakšen film nasmejal ali presenetil, drugi pa vam bo dal misliti. Vzemite si trenutek zase in na VOYO odkrijte, kaj lahko v samo 60 urah ustvarijo mladi slovenski filmski ustvarjalci.

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