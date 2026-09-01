Izbrani filmi letošnjega MUVIT-a zdaj tudi na VOYO

60 ur, 40 ekip in ena velika filmska dirka. Tako bi lahko povzeli letošnji MUVIT. Kar 40 ekip se je letos podalo v nepredvidljivo 60-urno filmsko dirko s časom. V zgolj dveh dneh in pol so morale zbrati ideje, posneti kadre, film zmontirati in ga pravočasno oddati. Pri tem so morale v zgodbe vključiti tudi izbrane filmske usmeritve: akcijo iskanje, stavek "Pričakoval sem enega, prišla sta dva", predmet walkman in letošnje presenečenje – filmsko lokacijo postajališče. O letošnjih zmagovalcih je odločala strokovna žirija, ki so jo sestavljali igralka Diana Kolenc, režiser Marko Šantić in priznani direktor fotografije Sven Pepeonik.

Tekmovalci MUVIT6x60 2026 FOTO: Rubikon GRAL

Od Premiere do Cimra

Veliki zmagovalec letošnjega MUVIT-a je postal film Premiera pod taktirko Žige Kukoviča, ki je na Muvitu v preteklosti že slavil. "Postavljamo si mejnike in jih prebijamo. Vsako leto se potrudimo narediti nekaj novega, nekaj svežega," je povedal po razglasitvi.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Premiera, poster. POP TV

Pes, poster. POP TV

CIMRA, poster. POP TV





Srebrno mesto je osvojil film Pes, ki ga je režiral Branimir Kranjčević, ki se je obenem preizkusil tudi v igralski vlogi. Posebno mesto je pripadlo tudi filmu Cimra, ki je prejel VOYO nagrado občinstva in posebno omembo žirije.

12 zgodb zdaj na VOYO