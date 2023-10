Izganjanje hudiča v svetu pol stoletja pozneje

48-letni režiser David Gordon Green je od neodvisnih filmov v Hollywood odšel pred kakšnimi petnajstimi leti s komedijami tipa Ananas ekspres, Vitez in sitnež ter Otročji varuh , nato zašel v drame, kot so Joe (2013), Manglehorn (2014) in Stronger (2017) , v njegovih filmih pa so zaigrali igralci, kot so Seth Rohen, James Franco, Jonah Hill, Nicolas Cage, Al Pacino, Jake Gyllenhaal in drugi. Pred petimi leti se je s producentom Jasonom Blumom dogovoril, da bo zrežiral zaključno trilogijo Noč čarovnic, saj je prvi film luč sveta ugledal leta 2018, naslednji je bil Noč čarovnic mori (2021), lani pa Noč čarovnic se konča.

Precej manj je bil uspešen drugi del iz leta 1977, s podnaslovom Heretik , čeprav je v njem zaigral Richard Burton, Linda Blair pa je ponovila vlogo Regan, precej bolje je bil sprejet tretji film s podnaslovom Legija , v katerem je zaigral odlični George C. Scott , režiral ga je kar Blatty sam, zaslužil pa je štirikrat toliko, kot so vanj vložili. Nekoliko slabše jo je odnesel Izganjalec hudiča: Na začetku iz leta 2004 Rennyja Harlina, v katerem je zaigral Stellan Skarsgaard , medtem ko je Dominion: Prequel to Exorcist iz leta 2005, ki ga je režiral Paul Schrader (poznan po scenarijih za Scorseseja), na blagajnah povsem pogorel, četudi morda sam film ni bil toliko slab.

Pred nam je tako šesti film Izganjalec hudiča: Vernik, Blum in Green pa sta se dogovorila za trilogijo, saj je naslednji film že napovedan za sredino aprila leta 2025. Novo poglavje nam predstavi zgodbo Victorja Fieldinga ( Leslie Odom Jr. ), ki po tragični smrti noseče žene sam vzgaja njuno hčerko Angelo ( Lidya Jewett ). Ko se ta s prijateljico Katherine ( Olivia Marcum ) opravi v gozd, se za njima izgubijo vse sledi, dokler se tri dni pozneje, po paniki njunih staršev, čudežno ne vrneta, ne da bi točno vedeli, kaj se jima je zgodilo. A je staršem in vsem okoli njuju je jasno, da se je nekaj spremenilo in da so očitno na delu neznane, temne sile.

Sploh sosledje dogodkov vse vpletene pripelje do tega, da je začnejo verjeti, da je na delu sam hudič, četudi je Victor že od ženine smrti naprej, četudi se je prej priporočal bogu, na robu nejevernosti. Kljub temu se nekako pusti prepričati in poišče Chris MacNeil ( Ellen Burstyn ), ki je zaigrala že v izvirniku pred pol stoletja, mamo hčerke Regan, ki jo je obsedel hudič.

Edina povezava s prvotnim filmom je torej Burstynova, ki svetuje s svojimi izkušnjami in modrostjo, sicer pa so film lepo in politično korektno uravnotežili, četudi so morda grozo in strašljivost, ki jo je imel original, nadomestili z bombastično glasnimi efekti in rezi, ter nekaj poceni "jump scari", ki gledalca skušajo presenetiti z nepredvidljivo hipnostjo trenutka in ne nujno s grozo in resničnim strahom.

Jennifer Nettles, mama Katherine, je morda koga spomnila na mlado Dee Wallace (Tuljenje, E.T. vesoljček), sicer pa je treba pohvaliti igro obeh mladih protagonistk, ki sta se izvrstno vživeli v vlogi s hudičem obsedenih deklet, okoli katerih se vrti druga polovica filma. Nekaj že videnih štosov so kajpak "sneli" iz prvotnega filma, koliko ima to smisla, pa je stvar okusa vsakega posameznika.