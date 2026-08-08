Izgubljeni sin bo svetovno premiero doživel na Sarajevskem filmskem festivalu

Po mednarodno odmevnem prvencu Posledice , ki je leta 2018 premiero doživel na Mednarodnem filmskem festivalu v Torontu, nato uspešno zaokrožil po mednarodnih festivalih ter bil distribuiran v številnih državah, Darko Štante predstavlja svoj drugi celovečerni igrani film. Tokrat skozi napeto kriminalno dramo raziskuje intimno zgodbo dveh bratov ter vprašanje, ali lahko človek zares ubeži nasilju, v katerem je odraščal.

Izgubljeni sin odpira vprašanje, ali je mogoče prekiniti krog nasilja, ki se prenaša iz generacije v generacijo. "Veseli me, da bo film svojo svetovno premiero doživel prav na Sarajevskem filmskem festivalu, kjer bo prvič predstavljen mednarodnemu občinstvu," je povedal režiser.

V ospredju zgodbe je Andrej, izkušen kriminalist, ki se med primerom nasilja v družini nepričakovano ponovno sreča z odtujenim mlajšim bratom Kristianom. Poskus, da bi po letih znova vzpostavil odnos z njim, sproži niz dogodkov, ki oba prisilijo v soočenje z družinsko preteklostjo. Film skozi njuno zgodbo odpira vprašanja odgovornosti, krivde, odpuščanja in medgeneracijskega prenosa nasilja.