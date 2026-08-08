Izgubljeni sin bo svetovno premiero doživel na Sarajevskem filmskem festivalu

Po mednarodno odmevnem prvencu Posledice, ki je leta 2018 premiero doživel na Mednarodnem filmskem festivalu v Torontu, nato uspešno zaokrožil po mednarodnih festivalih ter bil distribuiran v številnih državah, Darko Štante predstavlja svoj drugi celovečerni igrani film. Tokrat skozi napeto kriminalno dramo raziskuje intimno zgodbo dveh bratov ter vprašanje, ali lahko človek zares ubeži nasilju, v katerem je odraščal.
Izgubljeni sin odpira vprašanje, ali je mogoče prekiniti krog nasilja, ki se prenaša iz generacije v generacijo. "Veseli me, da bo film svojo svetovno premiero doživel prav na Sarajevskem filmskem festivalu, kjer bo prvič predstavljen mednarodnemu občinstvu," je povedal režiser.
V ospredju zgodbe je Andrej, izkušen kriminalist, ki se med primerom nasilja v družini nepričakovano ponovno sreča z odtujenim mlajšim bratom Kristianom. Poskus, da bi po letih znova vzpostavil odnos z njim, sproži niz dogodkov, ki oba prisilijo v soočenje z družinsko preteklostjo. Film skozi njuno zgodbo odpira vprašanja odgovornosti, krivde, odpuščanja in medgeneracijskega prenosa nasilja.
V glavnih vlogah nastopajo Jure Henigman in Nejc Cijan Garlatti, ob njiju pa še Lara Maria Vouk, Tamara Avguštin, Nika Rozman, Svit Šturbej in Liam Benjamin Štante, v filmu pa igrata tudi Igor Samobor in Goran Bogdan.
Film je nastal v produkciji STARAGARA kot mednarodna koprodukcija Slovenije, Grčije, Hrvaške, Italije in Severne Makedonije. Producenti filma so Nina Robnik, Miha Černec in Jožko Rutar, koproducenti pa prihajajo iz produkcijskih hiš Graal (Grčija), Propeler Film (Hrvaška), Staragara I.T. (Italija) in Kaval Film (Severna Makedonija).
Direktor fotografije filma je mednarodno priznani Peter Zeitlinger, A.S.C., dolgoletni sodelavec Wernerja Herzoga, enega najpomembnejših sodobnih filmskih režiserjev. Montažo podpisujeta Yorgos Mavropsaridis, ACE, večkrat nagrajeni montažer filmov Yorgosa Lanthimosa (The Favourite, Poor Things, Kinds of Kindness), in Sara Gjergek. Med ključnimi ustvarjalci filma so še scenograf Miha Kific, kostumografinja Nikolina Kostanjšek, oblikovalka maske Mateja Katunar, skladatelj Toni Kitanovski in oblikovalec zvoka Igor Popovski.
Svetovna premiera filma bo v nedeljo, 16. avgusta, ob 20.45 v kinu UNIQUA Ljetni kino Stari Grad v Sarajevu. Premiera predstavlja začetek mednarodne festivalske poti filma Izgubljeni sin, ki bo po festivalskem krogu prihodnje leto prišel tudi v slovenske kinematografe.
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