Izhod: norveška serija, ki podira rekorde gledanosti

Na VOYO je zdaj na voljo tudi druga sezona norveške serije Izhod . Je serija, ki je posneta po resničnih dogodkih in ki se dotika življenja uspešnih finančnikov iz Osla. Serija pripoveduje njihovo zgodbo, kako skušajo iz svojih napornih urnikov ubežati resničnosti – ob uživanju drog, ostalih prepovedanih substanc ipd. Serija je prepletena z dnevnimi obveznostmi teh finančnikov, ki se dnevno borijo s svojimi obveznostmi, kopico denarjem in lažmi.

Je pa to serija, ki je več kot očitno navdušila Norvežane, saj si je samo prvo sezono ogledalo kar 1,5 milijona ljudi, kar pomeni dobro petino celotnega norveškega prebivalstva.

Protagonisti so štirje odrasli moški, svetlopolti Norvežani, ki imajo toliko denarja, da bi ga težko zapravili v celoti, živijo v razkošnih vilah, imajo razkošne jahte, postavne žene, majhne otroke in filipinske varuške. Protagonistom je hitro dolgčas in kmalu ugotovijo, da denar, ki so si ga prislužili tako pošteno kot tudi malce manj pošteno, ne osrečuje povsem. Sreče se pač ne da kupiti. V enačbo, kjer so bogati moški s preveč denarja, vmešamo še slab moralni kompas in imamo rezultat, ki obljublja katastrofo.

Eden od njih na primer nosečo ženo vrže po stopnicah, se kasneje pretvarja, da si je sodil sam in ženo podvrže tolikšnim travmam, da doživi spontani splav.

Norveška premiera na mednarodni dan žena

Mnogim Norvežanom se je zdelo sporno, da so se producenti serije odločili za premiero na mednarodni dan žena, glede na to, da imajo glavni liki več kot očitno pomanjkanje spoštovanja do žensk. Še bolj sporno pa je, da je kar petina Norvežanov serijo spremljala in jo hvalila.

Druga sezona je čas za maščevanje

V drugi sezoni bodo nekaj pozornosti dobile tudi žene omenjenih protagonistov, ki si bodo želel pravice in maščevanja za vse trpljenje, ki so ga preživele. Ena od žena se odloči, ne le da se bo možu maščevala, odločila se je, da ga bo uničila. Tako zasebno kot poslovno. Premagati ga želi v njegovi igri, zato se odloči pridobiti vpogled v svet davčnih oaz, pranja denarja, trgovanja z informacijami ...

Gledalci bodo v drugi sezoni navijali zanjo in upali, da bo premagala svojega egoističnega moža, ki je do zdaj mislil samo nase."Želim si, da bi te moške ujeli in jih zaprli zaradi teh gospodarskih zločinov. Želim, da producenti razkrijejo njihovo pravo identiteto in da se jih spravi v zapor," je za enega od norveških časopisov zapisala politična znanstvenica in nekdanja direktorica banke Gro Reppen.