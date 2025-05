Izid filma o Michaelu Jacksonu ponovno prestavili: kje se zapleta?

Biografski film o življenju pokojnega Michaela Jacksona filmskih platen najverjetneje ne bo ugledal v letošnjem letu, kot je bilo sprva načrtovano. Še več, kot poroča Variety , ga bodo premaknili iz tako imenovanega fiskalnega leta 26', ki traja do 31. marca 2026. Filma tako pred aprilom prihodnje leto ne bo v kinodvoranah. "V zvezi z našim biografskim filmom o Michaelu Jacksonu smo navdušeni nad tremi urami in pol neverjetnih posnetkov producenta Grahama Kinga in režiserja Antoina Fuqua , v naslednjih nekaj tednih pa bomo objavili dokončno strategijo in čas izida," je dejal izvršni direktor podjetja Lionsgate Jon Feltheimer .

Izid filma so do zdaj že nekajkrat premaknili. Sprva je bilo predvideno, da bi izšel 18. aprila, zatem pa so ga premaknili na 3. oktobra letos. Kot je poročal Deadline, so film tudi razdelili na dva dela.

Nekateri mediji so poročali o tem, da naj bi bilo okoli filma veliko kontroverznosti ter da naj bi nastal 'kaos'. Vir blizu produkcije je za People konec januarja to informacijo zanikal in dejal, da snemanje poteka nemoteno.