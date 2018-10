Izjemen uspeh: dve zlati nagradi za režiserja oddaje Zdravo, Tereza

Minulo nedeljo, 21. oktobra, je bila na POP TV premierno predvajana prva oddaja tretje sezone Zdravo, Tereza!, ki si jo lahko ogledate na VOYO.

Prav posebne čestitke gredo tokrat režiserju oddaje Žigi Zupančiču, ki je na novozelandskem filmskem izboru New Zealand Cinematography Awardsprejel najvišje priznanje: dve zlati nagradi za najboljšo reklamo za New Zealand Defense Force in glasbeni spot izvajalcaMadly ter še srebrno nagrado za glasbeni spot pevkeNike.