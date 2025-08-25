'Izjemna kreativnost': v 60 urah do kratkega filma

MUVIT/6x60 je edinstven filmski maraton, ki omogoča filmskim ekipam, da v samo 60 urah ustvarijo kratke filme dolžine 6–8 minut. Pri ustvarjanju filma morajo upoštevati 4 usmeritve – predmet, stavek, akcijo in filmski lik, kar zahteva izjemno kreativnost in produkcijsko inovativnost.

V petek se je v Centru urbane kulture Kino Šiška odvila zaključna prireditev s premierno projekcijo kratkih filmov in podelitvijo nagrad. Člani letošnje strokovne žirije, sestavljene iz priznanih filmskih ustvarjalcev, so bili Gaja Filač, priljubljena igralka mlajše generacije in zvezdnica serije Skrito v raju, Darko Štante, mednarodno uveljavljeni režiser, in Simon Tanšek, večkrat nagrajeni direktor fotografije in profesor na AGRFT. Gaja Filač nam je o tekmovanju povedala: "Porivamo v ospredje ne samo filme, ki so gledljivi, ki so dobri, ki so mogoče na dober način komični, ampak tudi filme, ki obravnavajo neke tematike, ki se nam zdijo drzne, aktualne in pomembne."

S filmom Misica je slavil režiser Matej Rimanić in njegova ekipa Primea, ki so ob zmagi dejali: "Veseli smo zelo, vsako leto rečemo, da gremo na zmago – šli smo na njo, evo jo, evo jo!" Drugo mesto je zasedel film LJ - GHO5T, pod katerega sta se podpisala Matija Kranjec in Varja Čižmek ter ekipa Red Cart Studio. Tretji je bil film Sam režiserja Jake Mojškerca in ekipe Mango. Nagrado občinstva je prejela ekipa AADD s filmom Kečap, džezve i Mare, posebno omembo pa ekipa 10mMessi s filmom Orehi in pehtran.

Muvit je prostor, kjer lahko pokaže kreativo kdorkoli in za vse tiste, ki še oklevajo: "Prostor, odskočna deska za naprej, za pokazat se, za raziskovat in se imeti lepo in delati film," je zaključila Gaja Filač.