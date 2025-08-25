Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Film/TV

'Izjemna kreativnost': v 60 urah do kratkega filma

Ljubljana, 25. 08. 2025 10.00 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anastasija Jović , E.M.
Komentarji
0

Po letu premora se je vrnil filmski maraton MUVIT/6x60 in znova dokazal, da imamo v Sloveniji močno filmsko zaledje mladih ustvarjalcev. Kaj so ustvarili iz usmeritev, ki so se glasile: "Učitelj, kaj pa ti veš, nazadnje si bila za božič doma, krona in soočenje?

MUVIT/6x60 je edinstven filmski maraton, ki omogoča filmskim ekipam, da v samo 60 urah ustvarijo kratke filme dolžine 6–8 minut. Pri ustvarjanju filma morajo upoštevati 4 usmeritve – predmet, stavek, akcijo in filmski lik, kar zahteva izjemno kreativnost in produkcijsko inovativnost.

V petek se je v Centru urbane kulture Kino Šiška odvila zaključna prireditev s premierno projekcijo kratkih filmov in podelitvijo nagrad. Člani letošnje strokovne žirije, sestavljene iz priznanih filmskih ustvarjalcev, so bili Gaja Filač, priljubljena igralka mlajše generacije in zvezdnica serije Skrito v raju, Darko Štante, mednarodno uveljavljeni režiser, in Simon Tanšek, večkrat nagrajeni direktor fotografije in profesor na AGRFT. Gaja Filač nam je o tekmovanju povedala: "Porivamo v ospredje ne samo filme, ki so gledljivi, ki so dobri, ki so mogoče na dober način komični, ampak tudi filme, ki obravnavajo neke tematike, ki se nam zdijo drzne, aktualne in pomembne."

S filmom Misica je slavil režiser Matej Rimanić in njegova ekipa Primea, ki so ob zmagi dejali: "Veseli smo zelo, vsako leto rečemo, da gremo na zmago – šli smo na njo, evo jo, evo jo!" Drugo mesto je zasedel film LJ - GHO5T, pod katerega sta se podpisala Matija Kranjec in Varja Čižmek ter ekipa Red Cart Studio. Tretji je bil film Sam režiserja Jake Mojškerca in ekipe Mango. Nagrado občinstva je prejela ekipa AADD s filmom Kečap, džezve i Mare, posebno omembo pa ekipa 10mMessi s filmom Orehi in pehtran.

Muvit je prostor, kjer lahko pokaže kreativo kdorkoli in za vse tiste, ki še oklevajo: "Prostor, odskočna deska za naprej, za pokazat se, za raziskovat in se imeti lepo in delati film," je zaključila Gaja Filač.

MUVIT/6x60 kratek film filmski maraton
Naslednji članek

Kdo je mladenka, s katero pozira igralec Momčilo Otašević?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110