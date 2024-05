Izmišljeni prijatelji z zgodbo raznežili tako najmlajše kot tudi starejše

Zgodba filma IP-izmišljeni prijatelji spremlja mlado dekle Beo, ki jo je v filmu zaigrala Cailey Fleming, ki gre skozi težavno obdobje v svojem življenju ter pričenja videti izmišljene prijatelje vseh tistih otrok, ki so jih pustili za seboj in so že odrasli. Le kaj dekle lahko naredi s to supermočjo? "Izmišljeni prijatelji niso le ta čudovita bitja, so pravzaprav časovne kapsule za naše upe, sanje, ambicije," je pred ameriško premiero povedal režiser John Krasinski. Film pri nas na spored prihaja 16. maja, na premieri pa so si ga ogledali tudi nekateri znani obrazi.

"Zgodba teče, tako kot mora teči, počasi in gradi in gradi," nam je po ogledu filma povedal igralec Jernej Kuntner, ki je v filmu posodil glas izmišljenemu prijatelju Lewisu. "Ljudje, odrasli in otroci, vsi zdržijo do konca in tudi jokajo," je še dodal.

Morda pa je zgodba ganljiva prav zato, ker je imel skoraj vsak med nami v otroštvu izmišljenega prijatelja. Tako pravi tudi Ryan Reynolds, ki je v filmu zaigral: "Ko smo začeli snemati ta film, sem se pogovarjal z veliko ljudmi v 40. in 50. letih, ki so mi dejali, da so imeli izmišljene prijatelje."

"Imel sem enega prijatelja, ki je vedno, ko sva se igrala in sem jaz zmagal, mi podal svoje roke. Ime mu je bilo Mercatorij," pa je razkril Matevž Mueller, ki je posodil glas izmišljenemu prijatelju Blueju. "Ko je kakšna stiska ali pa so strahovi, ki jih ne moreš sam premagati, pride izmišljeni prijatelj, ki ima ravno tiste lastnosti, ki tebi manjkajo in ti pomaga," pa je o izmišljenih prijateljih povedala igralka Karin Komljanec.