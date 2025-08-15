Izolska lepotica zvezda hollywoodskega filma: 'Nismo si mislili, da se to lahko zgodi'

Mnogi vrhunski igralci in igralke o nastopu v hollywoodskem filmu lahko le sanjajo. Ta čast pa je doletela 16-metrsko izolsko lepotico. Jadrnica Irena je namreč ena od zvezd novega filma Afterburn s Samuelom L. Jacksonom v glavni vlogi.

"Bil je nek čuden Američan, ki je pod barko nekaj vpil, ko smo delali na njej. Ko smo se vsi nagnili čez in ga vprašali, kaj želi, pa je dejal, da bi najel jadrnico," zgodbo opiše lastnik jadrnice Radivoj Andjekovič. Sprva njegove ponudbe niso sprejeli, prav tako niso pristali na prodajo jadrnice.

Ko jim je povedal, da bi jadrnico potrebovali za snemanje hollywoodskega filma, so se pošalili, da jo posodijo samo, če v filmu igra Rade Šerbedžija. Šele ko je producent do jadrnice prišel še drugi in tretji dan, so ugotovili, da misli resno. "V roku petih dni smo podpisali pogodbo in se odpeljali v Bratislavo," je opisal proces.

Sin lastnika jadrnice Peter Kovač je povedal, da je bil sprva nekoliko skeptičen glede ideje, saj je "bilo predobro, da bi bilo resnično". "Nismo si predstavljali, da bi se tukaj v Sloveniji, sploh pa v Izoli, lahko kaj takega zgodilo," je dejal.

Film s slovenskim pečatom izide 22. avgusta, poleg Jacksona pa v njem nastopijo tudi druga velika imena filma, kot sta Dave Bautista in Olga Kurylenko. Film so snemali v Bratislavi na Slovaškem.