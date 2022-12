Izpadla Dorotea: Zdaj sem prosta za Brada Pitta

Na tretji podelitvi je brez vrtnice ostala Dorotea, ostala dekleta pa so se odpravila na izlet v Istro. Po pestrem skupinskem zmenku se je sanjski Toni družil z zadržano Mario, s katero sta poglobila odnos.

Poslovila se je Dorotea Na tokratni podelitvi vrtnic sta bili varni Polina in Janet, ki sta sanjskega moškega očarali na zmenkih v dvoje. Vrtnico so dobile Stankica, Ela, Karolina, Olivera, Amra, Josipa, Dijana, Tamara in Kristina. Zadnjo je Toni namenil Bruni, kar je pomenilo, da se mora posloviti Dorotea. Izpadla kandidatka mu je zaželela, da bi med dekleti našel pravo zase, in dodala: "Zdaj sem prosta za Brada Pitta." Ostala dekleta pa so se že veselila izleta v Istro.

Ela bi najraje pobegnila V Istri je kandidatke pričakalo Tonijevo vabilo na skupinski zmenek: "Ujetnik v očesu objektiva, naj zasije tvoj lik. Kdo nosi masko in kdo tisoč obrazov, bo pokazal čas." Vabilo je bilo namenjeno Eli, Marii, Oliveri, Josipi, Kristini, Karolini in Bruni. Dekleta je čakalo fotografiranje, a brez napetosti med njimi ni šlo. Poleg tega fotografiranje s sanjskim Casanovo ni bilo všeč Eli, ki se nikakor ni mogla vživeti v vlogo. Počutila se je kot dama na poziv in ni mogla skriti nelagodja, kar je na koncu razžalostilo Tonija. Josipin strastni ugriz ne navduši Tonija Josipa je bila za razliko od Ele navdušena. Josipa: "Toni je bil hud, postelja tudi." Naloga deklet je bila, da ga zapeljujejo in vanjo se je povsem vživela. Josipa: "Ta del se tudi sicer skriva v meni in ne sramujem se. Tudi zasebno imam rada nekatere vznemirljivejše stvari." Spogledovala se je s Tonijem, ko so se dekleta zamenjala, pa je izkoristila priložnost in ga ugriznila v vrat. Josipa: "Če bi ostala sama, mislim, da bi ga slekla do konca." Toniju se je zdelo, da je preresno vzela navodila fotografinje. Josipa pa: "Rada imam vse mogoče in od mene lahko pričakujejo vse mogoče."

Bruna vsa nesrečna zaradi obleke Bruna je bila na fotografiranju vsa nesrečna, saj ji ni bila všeč črna obleka, ki jo je morala nositi. Bruna: "To je najhujši dan, odkar sem prišla." Povedala je, da je trikrat jokala. Toniju je bilo všeč, ker je bila Kristina povsem sproščena, pa čeprav je igrala vlogo zlobne sestre. Karolina je igrala vlogo Pepelke in tudi nje niso motila raztrgana oblačila, zaradi česar je bil enako vesel. Globoki pogledi Zadnja zgodba za fotografiranje je bila Romeo in Julija. Toni si je moral izbrati dekle, ki bi bilo najbolj primerno za vlogo Julije in odločil se je za Mario. Kandidatka je bila presenečena, a Toniju sprva ni namenila dovolj pozornosti. Toni: "Želel bi, da bi mi bolj pokazala, ali sem ji všeč." Maria pa se je počutila varno v njegovem objemu, zdel se ji je pravi moški in kavalir. Ko sta si gledala v oči, pa je opazil, da se je končno sprostila.

icon-expand Toni in Maria kot Romeo in Julija FOTO: POP TV

Toni poglobi odnos z Mario Dekleta so se vrnila v vilo, Toni pa je na zmenek v dvoje povabil prav Mario. Želel si je, da bi se še bolj sprostila. Ugotovila sta, da oba rada igrata tenis, poleg tega si oba želita ustvariti družino. Maria je prav tako ustvarila uspešno kariero, zdaj pa je čas za novo poglavje v njenem življenju. Zaupal ji je, da ima super odnos s sestro, ki ima dva otroka, sam pa se ne bi omejil na to številko. Na koncu je ugotovil, da jo je bolje spoznal in da sta poglobila njun odnos. Sanjski moški Hrvaške bo na sporedu znova jutri ob 21.10 na POP TV.