Izšel animirani film z Nayo Rivero kot Catwoman

Naya Rivera je v novem animiranem filmu o Batmanu zaigrala v vlogi lika Catwoman, ki mu je posodila glas. Igralka, ki je v 34. letu umrla julija lani, se je pred smrtjo lotila projekta z naslovom Batman: The Long Halloween (prvi in drugi del), film pa je v teh dneh na voljo na digitalnih platformah, medtem ko bo drugi del javnost dosegel 27. julija.

V animirani poslastici se kot liki pojavijo tudi Jensen Ackles, Josh Duhamel, Billy Burke, Titus Wellive, David Dastmalchian, Troy Baker, Amy Landecker in Jack Quaid.

Producent, ki je bdel nad projektom, je pohvalil igralkine glasovne sposobnosti. Butch Lukic je dejal: ''Ima resnično moč, vendar svoj glas popolnoma kontrolira.'' Za vlogo Catwoman so jo priporočili zaradi odlično opravljenega dela v seriji Glee, v kateri je upodobila Santano Lopez. Sklepali so, da se bo njen glas vrhunsko obnesel v vlogi Batmanove fatalke: ''Izpolnila je pričakovanja. Mislim, da ji je uspelo v samo nekaj poskusih,'' jo je še pohvalil Lukic. Njena osebnost naj bi se po njegovih besedah odlično ujela z likom, izpeljala je igrive in zapeljive prizore, polne moči in samozavesti. Film je po mnenju fproducenta posvečen ravno njej, saj je na snemanju očarala vse sodelujoče.