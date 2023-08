Izšel bo angleški prevod kratkih zgodb Pedra Almodovarja

Knjiga El ultimo sueno (Zadnje sanje), ki jo Pedro Almodovar opisuje tudi kot "nekoliko skrivnostno" , vsebuje 12 zgodb, ki zrcalijo teme, značilne za njegovo filmsko ustvarjanje, kot so komedija, avtofikcija, parodija, pastiš in mrakobnost. Za angleški prevod zgodb, nastalih v obdobju od konca 60. let minulega stoletja do danes, bo poskrbel Frank Wynne , piše spletni portal The Guardian .

V uvodu v zbirko Almodovar zapiše: "Večkrat so me prosili, naj napišem avtobiografijo, kar sem vedno odklonil; predlagali so mi tudi, naj dovolim, da mojo biografijo napiše nekdo drug, vendar sem se vedno nekako upiral ideji o knjigi, ki bi v celoti pripovedovala o meni kot posamezniku. Nikoli nisem pisal dnevnika. In kadar koli sem poskušal, nisem nikoli prišel do druge strani. Zato ta knjiga na nek način predstavlja paradoks. Najbolje bi jo lahko opisali kot fragmentarno avtobiografijo, nepopolno in nekoliko skrivnostno."

Naslovna zgodba Zadnje sanje pripoveduje o smrti Almodovarjeve matere. V zbirki so še ljubezenska zgodba med Jezusom in Barabo, začetna različica njegovega filma Slaba vzgoja, zgodba o filmskem režiserju, ki med prazničnim vikendom išče zdravilo proti bolečinam, in mračna zgodba o skesanem vampirju.

Pravice za knjigo so bile po pisanju spletnega portala prodane v 20 držav, v ZDA bo izšla pri založbi HarperVia.

Almodovar se med drugim podpisuje pod filma Vse o moji materi, ki je prejel oskarja za najboljši tujejezični film, in Govori z njo, ki je prejel številne nagrade, med drugim oskarja za najboljši izvirni scenarij in zlati globus za najboljši tujejezični film.