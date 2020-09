Izšel drugi napovednik za novega Bonda

V 25. bondiadi Ni čas za smrt se tajni agent James Bond umakne iz aktivne službe ter uživa mirno življenje na Jamajki. A njegov mir ne traja dolgo, saj ga njegov stari prijatelj Felix Leiter iz CIE prosi za pomoč.

Film je režiral Cary Joji Fukunaga, scenarij so napisaliNeal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge in Fukunaga.

V novem filmu o Bondu se poleg Craiga vračajo igralci Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Lea Seydoux, Ben Whishaw in Jeffrey Wright. Novi obrazi, ki so nastopili v vohunski akciji, pa so Rami Malek, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch in Billy Magnussen.