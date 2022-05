Izšel je napovednik za drugi del Avatarja

Film Avatar , ki je nastal pod režisersko taktirko Jamesa Camerona , je premiero v svetovnih kinematografih doživel leta 2009 in hitro postal eden izmed najuspešnejših filmov vseh časov. Cameron je s svojo vizualno osupljivo zgodbo postavil pomemben mejnik v filmski industriji, ki je imel hkrati ekološko noto. Prvi film je prejel kar tri oskarje, poleg kritikov pa so ga neverjetno dobro sprejeli tudi filmski navdušenci, saj je v gledanosti podrl vse rekorde.

Zgodba, ki je umeščena deset let po dogajanju iz prvega dela, se začne z zgodbo o družini Sully. Odkar se je odločil trajno prenesti človeško zavest v telo Avatarja in postati novi vodja naroda Na'vi, Jake Sully s svojo družino živi na Pandori, kjer sta si z Neytiri ustvarila družino. Kolonizacijske sile se vrnejo na Pandoro, da bi oživile prvotno iskanje, zaradi česar Jake in Neytiri pobegneta iz svojega doma in raziskujeta doslej še neznane dele Pandore, da bi srečala ljudstvo Metkayine, klan domorodcev, ki živijo obdani z morjem.